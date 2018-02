Centenario Achille Castiglioni artista che amava le sponde Lariane

Il 16 Febbraio 1918 nasceva a Milano Achille Castiglioni, designer e architetto di fama mondiale. Otto volte “compasso d’oro”, la sua geniale creatività affonda le radici in una famiglia di artisti che ha vissuto e trovato ispirazione anche a Lierna, sulle sponde del lago

“100x100 Achille” è la mostra che la Fondazione Achille Castiglioni di Milano ha organizzato per celebrare i 100 anni della nascita dell’indiscusso Re del design italiano; l’apertura al pubblico è prevista a partire dal 19 Febbraio e resterà visibile sino al 30 Aprile, per poi diventare itinerante. Venerdì 16, giorno del compleanno, la Fondazione ha festeggiato l’anniversario inaugurando la mostra con uno speciale evento su invito: una vera e propria festa alla quale hanno preso parte, oltre gli amici della Fondazione, alcuni tra i più importanti designer del mondo, 100 in tutto, esattamente come le sue primavere. Ad ognuno di loro è stato chiesto di scegliere un regalo a lui destinato, un oggetto “anonimo”come quelli che amava collezionare, inviato poi alla Fondazione insieme ad un biglietto d’auguri ottenuto trasformando proprio la cartolina ricevuta come invito all’evento: una sorta di “ready made” tipico alla maniera dei Castiglioni.

Quando si parla di Achille infatti è doveroso precisare come la sua figura rappresenti in realtà una sorta di continuità nella cooperazione fraterna e famigliare, che trova radici solide e robuste nel suo capostipite, Giannino. “Io parto sempre da un’idea – ammetterà Achille alla fine degli anni ottanta – e poi la modifico e la metto a punto nel realizzarla. C’è molta modellistica nel mio lavoro, anche perché sono figlio di uno scultore e ho sempre visto mio padre lavorare con le mani e plasmare la materia per dargli via via la forma voluta”. Giannino Castiglioni, importante scultore milanese, influenzerà e determinerà gran parte della produzione artistica dei tre figli: l’attività di Achille comincerà infatti alla fine degli anni trenta nello studio milanese dei suoi fratelli maggiori Livio e Pier Giacomo, e in particolare proprio la collaborazione con Pier Giacomo sarà continuativa sino al 1968, anno della sua scomparsa.

I tre fratelli avranno modo di osservare molto il padre, attivissimo tra le due guerre, lavorare nei suoi atelier: a Milano, in Corso di Porta Nuova e poi piazza Coriolano, ma soprattutto a Lierna, sulle sponde orientali del lago di Como, tranquilla località scelta dalla famiglia Castiglioni per trascorrere le vacanze, e ai tempi anche l’unica raggiungibile con la ferrovia. Giannino, instancabile lavoratore, costruirà anche in quella casa di villeggiatura un atelier, che si rivelerà punto d’appoggio strategico e fondamentale durante la guerra ma soprattutto dopo il 1943, quando una bomba dilaniò completamente quello di Milano. L’attività all’interno dello studio di Lierna non fu affatto marginale, dato che tra quelle mura sul lago lo scultore diede corpo proprio ad una delle sue opere maggiori: la porta del Duomo di Milano dedicata a Sant’Ambrogio e poi inaugurata proprio il 7 Dicembre del 1950.

La laurea per Achille arriverà nel 1944, in pieno tumulto di guerra, e riguardo a quel giorno a lui piaceva dire: “Stavano arrivando i bombardamenti e quindi in fretta e furia mi hanno anche laureato. Non ho preso la laurea per bravura, ma una laurea di guerra”. La sua bravura invece era nota sin dal 1938, dove giovanissimo e ancora studente, collabora già con il fratello Pier Giacomo (laureatosi nel 1937) proprio all’ampliamento della scuola elementare di Lierna, mentre è datata 1943 la realizzazione della CASA F ad Abbadia Lariana. Un progetto assolutamente innovativo per la sponda del lago grazie a quei toni architettonici che riportano alle opere di Neutra negli Usa; gli elaborati per il progetto verranno anche esposti ad una mostra sull’architettura comasca nel 1943. Nel 1959 è sempre Lierna ad essere fonte d’ispirazione per i fratelli Achille e Pier Giacomo, dove lì progetteranno una sedia chiamata proprio con quel nome. La sedia Lierna, omaggio alla località del lecchese, fu prodotta da Cassina fino al 1969 passando poi alla Gavina, ed è ancora oggi oggetto di numerose aste internazionali, mentre recentemente è stata realizzata una riedizione in collaborazione con la Fondazione Castiglioni.

Lo studio di Piazza Castello 27 a Milano, oggi sede della Fondazione, “quell’antro del mago”, come lo ha definito una volta Paolo Ferrari, è la testimonianza palese del genio indiscusso trattenuto tra quelle mura. Dal 1968 sino al 2002, anno della sua morte, Achille proseguirà la sua attività da solo, sempre nel medesimo atelier. Nel frattempo, nel 1955 la lampada Luminator si era già aggiudicata il primo Compasso d’Oro, premio che in seguito conquisterà per ben altre sette volte: nel 1960 per la sedia T 12 Palini, nel 1962 con la macchina da caffè Pitagora, nel 1964 con lo spillatore per birra Spinamatic, nel 1967 con la cuffia per traduzioni simultanee, nel 1979 con la lampada Parentesi e con il letto d’ospedale Omsa, nel 1984 con le posate Dry e infine, nel 1989, con la menzione speciale alla carriera per aver innalzato, attraverso la sua insostituibile esperienza, il design ai valori più alti della cultura. Ma non è il solo riconoscimento per il suo lungo e inestimabile percorso, dato che nel 1986 era già diventato Membro d’Onore del Faculty of Royal Designers for Industry della Royal Society of Art di Londra, mentre nel 2001, fra le altre onorificenze, riceverà la Laurea Honoris Causa in Disegno Industriale dal Politecnico di Milano.

In oltre 40 anni di attività darà vita a 190 progetti di architettura, 290 progetti di industrial design e 484 allestimenti, senza dimenticare che al MoMA di New York sono presenti quattordici fra i suoi lavori che inaugureranno, nell’Ottobre del 1997, la prima mostra personale dedicata a un designer italiano vivente negli USA. Un po’ riduttivo dunque associarlo soltanto alla celebre lampada ad Arco, progettata con il fratello Pier Giacomo nel 1962 e prodotta da FLOS, oggi ancora icona assoluta del design e primo oggetto di disegno industriale al quale viene riconosciuto la tutela del diritto d'autore al pari di un'opera d'arte. Un genio che ha lasciato un’importante eredità in termini artistici, personaggio irripetibile figlio di una lontana tradizione artistica che ancora oggi non accenna a scomparire, grazie ai figli e ai nipoti che fortunatamente ancora si prodigano sul campo, con un occhio di riguardo sempre ben saldo alle radici.