A Bema un anno di eventi culturali

Uno dei primi elementi che emergono dal portale del logo è un numero: 1984. E' l'anno in cui la Pro Loco di Bema passò dalla fase di progetto a quella di realtà. E quella realtà, da quarant'anni a questa parte, è impegnata con l'apporto di numerosi volontari a promuovere non solo momenti conviviali, sociali e culturali per il comune ma anche a promuoverne l'immagine.

L'immagine fiera di un comune arrampicato a ottocento metri d'altezza che non conta neppure duecento abitanti ma possiede una buona dose di vitalità organizzativa. Il 2024, quindi, per il sodalizio, si appresta a essere un anno particolarmente luccicante.

Una delle mission che si è dato è di "lavorare a nuove idee per promuovere Bema, la sua storia e il suo territorio". Tutto in stretta sinergia con comune e parrocchia. Il primo evento con cui la Pro Loco ha salutato l'anno è stato "Arriva la Befana" in cui ha coinvolto il paese in momenti di divertimento e condivisione. Molti gli eventi che hanno caratterizzasto il 2023. Una delle punte di diamante è stata la Sagra dei funghi che ha visto radunarsi a tavola un migliaio di persone accomunate da passione per il mondo micologico e voglia di ritrovarsi insieme. Un appuntamento che, giunto alla 37 a edizione, non ha un filo di ruggine ma continua anzi a essere prezioso momento di coinvolgimento anche per realtà al di fuori del territorio bemese.