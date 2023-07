A Benevento a Luglio un convegno sulla pace

L'appuntamento sarà al centro "La Pace" di Benevento lunedì 10 e martedì 11 luglio.

I vescovi delle cosiddette "aree interne" si danno convegno per fare il punto della situazione pastorale nei rispettivi territori e dare fiato a nuove proposte e iniziative collaborative. "Quest'anno- spiega l'arcivescovo di Benevento monsignor Felice Accrocca - ci concentreremo sulla fisionomia del ministro e sull'esercizio del ministero ordinato cercando di formulare idee concrete in materia , anche perchè, forse per timore o per pigrizia mentale, continuiamo a fare tante cose che finiscono per disperdere energie e rappresentano comunque il passato".

Il Convegno riunirà più di trenta vescovi provenienti da Sardegna, Piemonte, Liguria, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna e Toscana. I lavori partiranno il 10 luglio alle 11 con la condivisione delle esperienze dei vari vescovi del territori a cui farà seguito alle 12.30 un intervento del presidente della Cei, cardinale Matteo Zuppi.

Alle 16 monsignor Roberto Repole , arcivescovo di Torino e vescovo di Susa, darà il via alla discussione sul tema "Voltare pagina? L'esercizio del ministero ordinato nelle zone interne, per una riflessione teologico- pastorale". Gestione del patrimonio e formazione dei futuri presbiteri saranno due dei temi chiave su cui si concentrerà la riflessione dei porporati. La mattinata dell'11 luglio alle 12, a conclusione della discussione assembleare, interverrà l'arcivescovo di Cagliari e segretario generale della Cei, monsignor Giuseppe Baturi.