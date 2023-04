A Bormio parcheggi triplicati al Frodolfo

Un'area riqualifcata FICATA, un nuovo servizio e la riorganizzazione della viabilità

Un nuovo parcheggio, più servizi per residenti e turisti, decongestionamento del traffico in centro: un'opera pubblica e due obiettivi ai quali l'Amministrazione comunale tiene molto, nell'ottica di elevare Bormio agli standard delle più importanti stazioni turistiche dell'arco alpino, italiane ed estere.

Anche per questo progetto, come per quello della rotatoria, Regione Lombardia garantisce un aiuto fondamentale finanziando interamente la realizzazione nell'ambito della Ski Arena.

Nell'area del Frodolfo, ai margini del paese, la dotazione di parcheggi passerà dagli attuali 66 a 173, quasi il triplo, a soddisfare una domanda in progressiva crescita e a rispondere all'esigenza di allontanare le auto dal centro invitando i turisti a utilizzare la rete di piste ciclopedonali per spostarsi. «L'insufficienza di parcheggi è una criticità che come Amministrazione comunale ci siamo impegnati a risolvere sin dal nostro insediamento - spiega il vice sindaco e assessore ai Lavori pubblici Oscar Cola -: in alta stagione e in occasione di grandi eventi la situazione diventa davvero caotica. La realizzazione di parcheggi, oltre a fornire una risposta puntuale alle richieste di residenti e turisti, ci consente di fornire risposte puntuali a una serie di problemi acuiti dalla presenza in centro di troppe automobili, di migliorare la fruibilità della zona e di mettere ordine nella viabilità in ingresso al paese».

Lo studio di fattibilità di Cal, Concessioni Autostradali Lombarde, società incaricata da Regione Lombardia, che finanzia e realizza le opere, prevede la costruzione di un parcheggio interrato, su una superficie di poco superiore ai duemila metri quadrati, con accesso da via Bertola, adiacente a via Castellazzi, per 69 nuovi posti auto. La soletta di copertura del manufatto darà vita a un altro spazio adibito a parcheggio, esterno in questo caso, con altri 61 posti auto, per un totale di 173, comprendendo quelli nelle vie Bertola e Castellazzi. Il parcheggio metterà inoltre a disposizione i servizi igienici e sarà separato dalla strada da un'aiuola che coprirà la vista delle auto dalla strada. Accanto al parcheggio esterno sorgerà un'area verde con giochi per i bambini e arredi a completare l'offerta di una zona, oggi prevalentemente sterrata, che, a progetto realizzato, si presenterà riqualificata. Un deciso passo avanti per l'ingresso al paese che sarà reso più ordinato e fruibile.

«Bormio mira a diventare una località ecosostenibile che favorisce la mobilità dolce mettendo a disposizione gli strumenti più adatti e adottando gli accorgimenti necessari - conclude il sindaco Cavazzi -, con questo progetto e con gli alti inseriti nel quadro della Ski Arena ci siamo incamminati lungo un percorso virtuoso e intravediamo il traguardo. Dei cambiamenti che stiamo producendo si accorgeranno certamente i turisti ma soprattutto i residenti, che da anni convivono con i disagi causati dal traffico veicolare: uno dopo l'altro risolveremo i problemi legati alla sicurezza e all'impatto del traffico sulla vita quotidiana e sul benessere dei nostri cittadini». Con un ampio e comodo parcheggio, delimitato da sbarre all'ingresso e all'uscita, i turisti non dovranno più raggiungere il centro ma potranno lasciare le loro auto, con una sensibile riduzione del traffico nelle zone più densamente abitate.