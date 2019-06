A Bormio Sgarbi presenta i quadri di Wainer Vaccari

La mostra, nell'ambito de “La Milanesiana”, sarà inaugurata l'8 Luglio nei locali della sede della Banca Popolare di Sondrio in via Roma 64.

“La Milanesiana”, evento che nell'arco di due mesi promuove incontri in varie piazze italiane, spaziando dalla letteratura alla musica, dal cinema alla scienza, dall'arte alla filosofia, dal teatro al diritto e all'economia, lunedì 8 e Martedì 9 Luglio fa tappa a Bormio. Lunedì alle ore 12.00, presso l'agenzia n. 1 della Banca Popolare di Sondrio (via Roma 64), s'inaugura la mostra, in anteprima assoluta, dell'artista “Wainer Vaccari. Stazioni”.

L'Istituto di piazza Garibaldi da qualche anno è sponsor de "La Milanesiana" e per l'edizione del 2019, la ventesima (essendo nata nel Duemila per iniziativa della editrice Elisabetta Sgarbi, sorella del critico d'arte Vittorio), ha un fattivo ruolo di collaborazione che va oltre la “location” messa a disposizione per la mostra di Vaccari.

L'impegno di BPS per la manifestazione s'inscrive nelle attività collaterali al proprio core business bancario e in particolare al sostegno della cultura nelle sue molteplici espressioni.

Per comprendere quanto stia a cuore alla Banca investire nell'educazione al bello e offrire al territorio occasioni per elevare i propri saperi è sufficiente soffermarsi a navigare in “Popsoarte”, la pagina online dedicata all'arte nel sito ufficiale o sfogliare qualsiasi numero del suo Notiziario, che è ben più di un elegante "house organ", ricco, com'è, di contenuti e di approfondimenti curati da illustri studiosi e prestigiose firme.

Naturale quindi il supporto alla mostra di Vaccari, artista di cui Vittorio Sgarbi (che l'8 Luglio sarà presente all'inaugurazione) ha scritto: «Dove prima c’era il mestiere esibito, sovrabbondante, ora c’è quello dell’essenzialità espressiva, di un’apparente durezza che vuole attraversare i limiti fra distinto e indistinto, non meno sofisticato, ma “mascherato”.

Una nuova necessità emerge, esistenziale non meno che lirica, quella di un’immediatezza maggiore fra creazione ed espressione, senza che il mestiere antico fermi la vis intuitiva».

La biografia di Wainer Vaccari è garanzia per i visitatori che si troveranno di fronte a opere di un artista conosciuto a livello internazionale. Vaccari nasce a Modena nel 1949, dove nel 1983 esordisce con la prima personale, in seguito all’incontro con il gallerista Emilio Mazzoli.

L’anno successivo prende parte a due importanti collettive, “La scuola di Atene” ad Acireale e la Biennale “Trigon” di Graz, entrambe curate da Achille Bonito Oliva. Da quel momento in poi, è in continua ascesa sulla scena artistica internazionale ed espone in Svizzera, Germania, Danimarca, Olanda, Inghilterra.

Nel 1999 è a Roma, invitato alla tredicesima edizione della Quadriennale. Nel 2000 una svolta stilistica i cui primi risultati sono presentati nelle mostre tenute alla Galleria Emilio Mazzoli di Modena (2001), alla Galleria Pack di Milano (2002), al Museum Moderner Kunst di Passau (2003), al Kunsthaus di Amburgo (2005) e alla Galleria Bonelli di Mantova (2007).

Nel 2008 partecipa alla Biennale di Pechino, mentre nel 2011 è tra gli artisti esposti al Padiglione Italia della Biennale di Venezia curato da Vittorio Sgarbi. In seguito, Vaccari prende parte a importanti collettive sia in Italia sia all’estero.

A presentare l'Artista, oltre al citato Sgarbi, ci sarà anche Paola Romerio Bonazzi, coordinatrice del Rotary Club Bormio Contea, sodalizio che, con altri, figura tra i maggiori sponsor della manifestazione.

L'invito all'incontro è firmato da Francesco Venosta, presidente della Banca Popolare di Sondrio, Mario Alberto Pedranzini, consigliere delegato e direttore generale della Banca Popolare di Sondrio, Silvia Cavazzi, presidente Rotary Club Bormio Contea ed Elisabetta Sgarbi, direttore artistico del festival “La Milanesiana”. (a.com.)

.

"La Milanesiana" volantino manifestazione dei giorni 8 e 9 Luglio a Bormio