A Chiuro gara atletica su pista

Riunione di atletica leggera su pista denominata Meeting Gold Lombardia,

Il Gruppo Sportivo di Chiuro organizza una riunione di atletica leggera su pista denominata Meeting Gold Lombardia, gara inserita nel calendario regionale di Fidal Lombardia e valevole per l’autocertificazione C.D.S. (campionati di società). Il meeting si svolgerà presso il centro sportivo comunale di Chiuro e continua la tradizione di organizzazione di eventi di atletica su pista che dal 1998 vede impegnato il locale gruppo sportivo.

Le gare si svolgeranno nelle due giornate di sabato 15 e domenica 16 Maggio sempre al pomeriggio. Gli atleti in gara saranno allievi (16-17 anni), juniores (18-19 anni), promesse (20-22 anni) e senior (23 anni e oltre) sia maschili che femminili. Ricco il programma che vedrà impegnati gli atleti in quasi tutte le discipline dell’atletica leggera : corse veloci e mezzofondo, staffette 4x100 e 4x400, salti in lungo e triplo, salto in alto, lanci del peso, del disco e del giavellotto.

La manifestazione si svolgerà nel pieno rispetto delle regole anti Covid-19 emanate dalla federazione. Non sarà concesso l’accesso al pubblico sugli spalti; avranno accesso solo atleti e tecnici ai quali sarà rilevata la temperatura all’ingresso. Non sono previste premiazioni, ma a tutti i partecipanti sarà consegnato un pacco gara contenente prodotti locali.