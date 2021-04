A Como, 1° Maggio, elevazione spirituale di suor Mainetti

La partecipazione è possibile sia in presenza sia seguendo l’evento in streaming sul canale YouTube del Settimanale della diocesi di Como.

“Nasce la vita dal legno della croce”. Così si intitola l’elevazione spirituale che si terrà sabato 1 Maggio, alle 15.30, in Cattedrale a Como. L’iniziativa, organizzata dal Comitato per la Beatificazione di suor Maria Laura Mainetti, è un’occasione per prepa-rarsi spiritualmente e approfondire la figura della prossima religiosa figlia della Croce, riconosciuta martire e che sarà beatificata a Chiavenna il 6 Giugno prossimo.

L’elevazione spirituale, a partire dalla Parola di Dio, aiuterà a pregare e riflettere grazie agli scritti di suor Maria Laura e alla musica di F. J. Haydn, con la composizione “Le ulti-me sette parole di Cristo sulla croce”, eseguite dall’orchestra sinfonica valtellinese “Francesco Rogantini”, diretta da Antonello Puglia. A dare voce ai testi saranno Alice Ci-trini, Ornella Favini, Matteo De Boni e Luigi Marelli. La partecipazione è possibile sia in presenza sia seguendo l’evento in streaming sul canale YouTube del Settimanale della diocesi di Como.

A motivo del limitato numero dei posti disponibili, per la partecipazione in presenza è necessario iscriversi gratuitamente, entro giovedì 29 Aprile 2021, mandando una mail all’indirizzo liturgia@diocesidicomo.it. Si riceverà conferma dell’iscrizione e il pass per l’accesso.