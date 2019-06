A Gerolasass raduno di arrampicata

La manifestazione è in programma il prossimo 21, 22, 23 giugno

Si arricchisce di nuovi loghi, sponsor e media partner l'evento di arrampicata sportiva Gerolasass, Gerola Alta, Valtellina, con il raduno sportivo fissato il 21, 22 e 23 giugno e che propone una formula speciale bouldering + corda. Si sale sì sui massi, belli, duri, con linee e movimenti esplosivi, ma si fa anche corda. Su vie di forza e resistenza, roccia nuova di zecca, “monotiri”, che i primi ragazzi e ragazze passati in Valle, hanno definito «Bellissimi».

Grande attenzione viene richiamata dalle caratteristiche della roccia, un verrucano, lavorato ed eroso che propone un’arrampicata varia, tecnica e contemporaneamente di forza. Si contano in due aree distinte, una a monte e una a valle del paese, circa 200 passaggi boulder freschi di tracciatura, di difficoltà dal 3a all’8a+. Mentre, per quanto riguarda la corda, 50 tiri di lunghezza dai 10 ai 20 m. adatti all’arrampicata dei più piccoli, dei neofiti, arrivando fino all’8b/c e con progetti da liberare. Ma l’attenzione degli addetti ai lavori, il mondo della montagna, del turismo, in queste ore si sta concentrando sul nuovo format gara e sulla formula della manifestazione che prevede bouldering + corda.

«Gerolasass – ha spiegato Simone Pedeferri, il top climber che, insieme a Cristian Candiotto, figura di riferimento per gli sport alpini in bassa Valtellina sta valorizzando la bassa quota della Valgerola – come sito ha tanto. Raramente si apre ex novo un’area di arrampicata che conta 200 passaggi boulder e 50 monotiri, con questa varietà sui gradi, su zone vergini. Abbiamo aperto tanto, sia massi sia vie e l’abbinamento bouldering più corda ci è sembrata una formula più viva e nuova. Sul format gara – ha proseguito – la classifica sarà solo per il boulder, con un superpremio per la corda. La manifestazione verrà svolta a raduno autocertificato. Con i blocchi gara di difficoltà progressiva, per le donne, 6c/7a la prima fascia, 7a/7b i blocchi centrali, poi 7b/7c+. Per gli uomini 7a/7b in avvio, dal 7b al 7c nella fase centrale e dal 7c in su per la terza fascia. E sui punteggi previsti, se sali flash guadagni un +. Le linee – ha spiegato il tracciatore – sono tutte di qualità, ci sono boulder come “Bucolico”, o “Black Panther” bellissimo passaggio con partenza straesplosiva e sopra da scalare, su un blocco alto. Tanto che lo volevo spittare, poi, calandomi dall’alto ho visto che la paretina sopra si poteva fare. Sotto è tirato. O “Capra Orobica” strapiombo stupendo di continuità, attraverso un tetto di cinque metri. In un ambiente bellissimo».