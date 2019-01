A Livigno da Regione Lombardia fondi per piscina olimpionica

Una vasca a sei corsie per la Nazionale di nuoto e il miglioramento del centro sportivo livignasco

Una vasca a sei corsie per la Nazionale di nuoto e il miglioramento del centro sportivo di Livigno entro il 2021 sono al centro dell'Accordo di Programma firmato oggi dall'assessore allo Sport e Giovani di Regione Lombardia Martina Cambiaghi e dal sindaco del Comune di Livigno (SO) Damiano Bormolini, nella sala consiliare dell'Amministrazione comunale valtellinese.

Alla firma dell'Accordo erano presenti il sottosegretario della Regione Lombardia con delega ai grandi eventi sportivi Antonio Rossi e il presidente dell'Azienda di Promozione e Sviluppo Turistico di Livigno Luca Moretti.

L'accordo prevede uno stanziamento di 700.000 euro da parte di Regione Lombardia sul progetto complessivo di 3,3 milioni di euro, che vedrà passare l'attuale piscina olimpionica da 4 a 6 corsie. Il complesso natatorio è sede del ritiro della Nazionale Italiana di nuoto per la preparazione in altura e punto di riferimento per l'allenamento in quota degli atleti e delle federazioni sportive di tutto il mondo, in quanto unica struttura da 50 metri in Europa sopra i 1.800 metri sul livello del mare. Al progetto iniziale è stato affiancato anche l'ampliamento della vasca natatoria, per permettere, oltre che la preparazione di alto livello, anche lo svolgimento dell'attività agonistica e una migliore integrazione tra le attività sportive formative e agonistiche, con la disponibilità

di ulteriori spazi.

La firma dell'Accordo di Programma getta le basi di un progetto dello sport ampio e articolato. Da una lato, andiamo ad ampliare un centro tecnico unico in Europa, che, proprio per la sua posizione geografica, è scelto dagli allenatori Azzurri e da molti atleti stranieri, che prediligono Livigno per la preparazione in altura. A questo si aggiunge che è già previsto che, nella modalità di gestione del Centro natatorio, siano garantite condizioni agevolate per le Federazioni Sportive e delle Società Sportive Lombarde, per trasmettere le più avanzate tecniche di allenamento anche ai giovani atleti della regione.