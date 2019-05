A Milano ha inizio la sfilata della 92° Adunata Alpini

Il capoluogo meneghino, dalle prime ore di domenica mattina 12 Maggio, è invasa dalle Penne Nere che si apprestano a raggiungere i propri gruppi per sfilare per le vie cittadine

La 92° Adunata degli Alpini a Milano sta volgendo al termine. Gli Alpini si apprestano dalle prime ore di questa mattina domenica 12 Maggio, a raggiungere i propri gruppi per sfilare tra le vie centrali di Milano.

L'inizio sarà scandito dalla Prima Fanfara Militare seguiti dai reparti Alpini di formazione con bandiera che comprendono gruppi Ufficiali, Sottoufficiali delle Truppe Alpine in servizio, seguiti dal Gonfalone Regione Lombardia, Gonfalone Città Metropolitana di Milano, Gonfalone del Comune di Milano, Stendardo Istituto nastro Azzurro, Unirr, i Labari Associazione d'Arma, la rappresentanza Croce Nera con fanfara, rappresentanza Crocerossine e la seconda Fanfara Militare.

Seguiti dalle sezioni estero Argentina, Sud Africa, Australia, Germani, Cile, Svizzera, gli Alpini dell'Italia centrale e isole, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Veneto, Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Emilia Romagna e per l'ultima la regione ospitante la Lombardia.

La sfilata avrà inizio da via Palestro procederà per tutto Corso Venezia fino ad arrivare in piazza Duomo per terminare in piazza Castello