A Milano il primo ospedale in Italia per la salute della donna

Assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera: "con Macedonio Melloni Lombardia referente della medicina di genere"

Il Macedonio Melloni si tinge di rosa e diventa l'ospedale referente in Italia per la cura e l'assistenza della donna in tutte le fasi della vita. Il progetto 'Ospedale della donna' è stato presentato a Palazzo Lombardia dall'assessore al Welfare. Giulio Gallera. Presenti, tra gli altri, il direttore generale Alessandro Visconti, il direttore sanitario Giuseppe De Filippis, la dirigente medico dell'ospedale Macedonio Melloni, Marisa Errico, e la presidente di Fondazione Onda, Francesca Merzagora.

L’obiettivo dell’ Asst Fatebenefratelli Sacco è quello di istituire all’interno del presidio ospedaliero un modello organizzativo, prima esperienza in territorio nazionale, dedicato interamente alla donna, attraverso l’introduzione di percorsi specifici per le varie fasi della vita: sviluppo (11-18 anni); età fertile e riproduzione (19-50 anni); menopausa (45/50 – 65 anni); senescenza (oltre i 65 anni).

Il presidio ospedaliero Macedonio Melloni nasce nel 1912, a seguito della laicizzazione dell’assistenza all’infanzia bisognosa o abbandonata e alle mamme, quale nuovo brefotrofio provinciale di viale Piceno, a cui viene dato il nome di 'Istituto provinciale di protezione ed assistenza all’infanzia', Ippai. Successivamente viene unito l’ asilo materno di via Macedonio Melloni, che accoglie madri in attesa in condizioni particolarmente critiche. Il nuovo complesso prende il nome di Istituto ospedaliero provinciale per la maternità e raggiunge un considerevole sviluppo fra il 1950 e il 1960. Nel 1971, con la legge di riforma ospedaliera, viene trasformato in ospedale ad indirizzo ostetrico-ginecologico e in questa occasione viene istituita la Patologia perinatale e Terapia intensiva, prima in Italia. Con la riforma sanitaria del 2016 viene riconosciuto in Ente ospedaliero con la denominazione presidio ospedaliero Macedonio Melloni.

In campo internazionale vi sono esperienze consolidate di politiche sanitarie volte alla valorizzazione della Medicina di genere, anche se sono ancora poche le realizzazioni pratiche di modelli organizzativi. A livello europeo l'Italia è il Paese che è cresciuto maggiormente in tema di medicina di genere, ed è l'unico paese della Comunità Europea che ha una legge, promulgata il 15/02/2018, per predisporre un piano per la sua diffusione.