A Milano la prima vineria agricola

Sarà allestita per la prima volta al mercato agricolo di Campagna Amica di Porta Romana nel capoluogo lombardo

Una vineria agricola in città, per gustare la biodiversità dei vini lombardi e conoscere le idee più curiose dei produttori del territorio. È quella che sarà allestita per la prima volta al mercato agricolo di Campagna Amica di Porta Romana nel capoluogo lombardo, in occasione della Milano Wine Week. Lo rende noto la Coldiretti Lombardia in occasione della conferenza stampa di presentazione della settimana del vino all’ombra della Madonnina.

Dal 6 al 12 ottobre – spiega la Coldiretti – all’interno del mercato agricolo di via Friuli 10/a, a Milano, sarà allestita per la prima volta una vineria agricola regionale. Sarà l’occasione – precisa la Coldiretti – di incontrare gli agricoltori vignaioli, che racconteranno come nascono i loro vini, le caratteristiche e il legame con il territorio, e per partecipare a degustazioni guidate gratuite dedicate ai vini lombardi di qualità, serviti insieme ai salumi, ai formaggi e agli altri prodotti degli agricoltori presenti al mercato. Per partecipare – precisa la Coldiretti – è necessaria la prenotazione, scrivendo una mail a info@mercatoportaromana.it. Per tutte le novità e gli aggiornamenti è possibile seguire la pagina Facebook del mercato di Porta Romana.

Ci sarà inoltre uno spazio dedicato all’innovazione in vigna con un’esposizione dedicata alle curiosità e alle idee più originali provenienti dalle campagne lombarde, mentre ai bambini sarà dedicata la “vendemmia dei piccoli” con la pigiatura dell’uva come quella di una volta.

Di seguito gli orari e i giorni di apertura del mercato agricolo di Porta Romana durante la Milano Wine Week e il calendario delle attività proposte:

La Milano Wine Week al mercato agricolo di Porta Romana

Domenica 6 ottobre - Apertura mercato: dalle 9.00 alle 15.00 - Ore 11 à La vendemmia dei piccoli - Ore 11.30 e 12.30 à Degustazione guidata Franciacorta DOCG e Lugana DOC

Mercoledì 9 ottobre - Apertura mercato: dalle 9.00 alle 15.00 - Ore 10 à La vendemmia dei piccoli - Ore 11.30 e 12.30 à Degustazione guidata Oltrepò Pavese Metodo Classico DOCG, Oltrepò Pavese DOC e Lugana DOC

Venerdì 11 ottobre - Apertura mercato: dalle 16 alle 21 - Ore 17.30, 18.30 e 19.30 à Degustazione guidata Oltrepò Pavese Metodo Classico DOCG e Oltrepò Pavese DOC

Sabato 12 ottobre - Apertura mercato: dalle 9.00 alle 15.00 e dalle 18.00 alle 21.00 - Ore 11 à La vendemmia dei piccoli - Ore 12.30 à Degustazione guidata Capriano del Colle DOC e Moscato di Scanzo DOCG - Ore 18.30 e 19.30 à Degustazione guidata Valtellina Superiore DOCG e Sforzato di Valtellina DOCG