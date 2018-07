A Monte Pramaggiore escursionista sorpreso dal temporale

Le stazioni del Soccorso Alpino della Valcellina e di Forni di Sopra, sabato sera 28 Luglio, sono state allertate intorno alle 20.30 dalla Centrale Operativa per un escursionista colto dal temporale nei pressi del Monte Pramaggiore, a cavallo tra i comuni di Claut e Forni di Sopra.

Le ricerche si sono concluse intorno all'una di notte. L'escursionista è stato ritrovato intorno alle 23 dal gestore del rifugio Flaiban Pacherini, l'uomo A.O. è stato colto da un improvviso temporale nel gruppo del Pramaggiore - Monte Rua tra i comuni di Claut e Forni di Sopra, inoltre, il buio ha contribuito a far perdere l'orientamento.

L'uomo partito, ieri mattina sabato 28 Luglio, dalla Val Settimana dal Rifugio Pussa in comune di Claut per una escursione, ad un tratto il violento temporale lo colpisce in una zona impervia ed esposta, nei pressi del sentiero con segnavia CAI 363 (Club Alpino Italiano) tra il Passo di Suola e la Forcella Rua Alta.

In suo aiuto è stata attivata anche la stazione.del soccorso alpino di Forni di Sopra che ha provveduto ad inviare alcuni tecnici in Val di Suola molto rapidamente anche grazie al Quad messo a disposizione da PromoturismoFVG (Friuli Venezia Giulia).

Alla base operativa a Claut, presso la sede della stazione di soccorso della Valcellina sono intervenuti uomini CNSAS (Corpo Nazionale Socorso Alpino Speleologico) e sette vigili del fuoco di Pordenone e Spilimbergo.

L'uomo ritrovato è stato accompagnato al Rifugio Pacherini, dove ha trascorso la notte al sicuro.