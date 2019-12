A Morbegno una serata sulla vita dura degli alpeggi

Enrico un giovane laureato in veterinaria, martedì 10 Dicembre, si racconta nell'aula magna del Saraceno Romegialli a Morbegno

di Morris Bertolini. Si è discusso di agricoltura di montaga e monticazione martedì sera 10 Dicembre, organizzata dall'Associazione culturale “Insieme per conoscere” presieduta da Silvana Tirloni e diretta da Gimapiero Dll'Oca.

La lezione si è svolta nell'aula Magna del Saraceno Romegialli di Morbegno, i corsisti hanno pouto ascoltare l'esperienza Enrico Colli, giovane laureato in Veterinaria che col fratello gestisce un'azienda agricola in bassa valle che nel periodo estivo gestisce un alpeggio in Valvarrone nella provincia di Lecco

Nel corso degli anni la gestione dell'alpeggio è cambiata come l'agricoltura in generale. Sono molte le difficoltà che allevatori e coltivatori devono affrontare per svolgere la propria attività produttiva tra queste il basso ricavo ottenuto dalla vendita dei prodotti.

Il punto di forza degli allevatori della Valtellina è stata la riorganizzazione delle vecchie latterie con un diverso sfruttamento degli alpeggi che ha migliorato la produzione del latte da cui deriva un ottimo formaggio.

Nel caso specifico io e la mia famiglia ci occupiamo dell' alpeggio Val Varrone situato nella Val Gerola affrontando situazioni difficili come temporali ed altri pericoli. Di fatto è come vivere due vite nove mesi a casa e tre mesi estivi di Alpeggio. E' un esperienza lontana dagli agi quotidiani dove vivi a contatto con la natura riscoprendo l'armonia del creato. Tutta questa fatica è ripagata dalla produzione del Bitto una prelibatezza della Valtellina conosciuta in tutto il mondo di cui arriviamo a produrre 400 forme. Raccontare l'esperienza dei fratelli Colli è stato gratificante e formativo nel capire il stretto legame unisce montagna e città