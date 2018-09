A Palazzo Lombardia la fiera del turismo accessibile

Lo sport è formazione quanto la scuola e fornisce di conoscere i propri limiti e di vedere quelle che possono essere proprie prospettive per il futuro

Il World Sport Tourism Show, prima Fiera del Turismo Sportivo e Accessibile, è stato presentato martedì 25 Settembre, a Palazzo Lombardia. La fiera, in programma dal 27 al 30 Settembre a Malpensa Fiera di Busto Arsizio (Va), si pone l'obiettivo di far incontrare la domanda e l'offerta del turismo sportivo ed accessibile, facendole dialogare sia in ottica di crescita e formazione, che di sviluppo di business.

La manifestazione, come stato spiegato nel corso della conferenza stampa, nasce dalla convinzione dalla convinzione del riconoscimento del ruolo cruciale dello sport nel turismo del futuro e dei possibili effetti positivi su questioni legate all'ambiente ed alle economie locali.

A fare gli onori di casa per Regione Lombardia che sostiene economicamente l'evento, L'assessore allo Sviluppo Economico, con competenza anche sul sistema fieristico, Alessandro Mattinzoli.