A passo Lavaze collettivo per la stagione 2020-2021

Mercoledì 26 Agosto, il secondo collettivo della formazione dello sci nordico “griffata” Comitato FISI Alpi Centrali in vista della prossima stagione. Sede di questa seconda sessione di allenamenti sarà Passo Lavazè in Trentino. Quattro giorni di intenso lavoro per i ragazzi e le ragazze di coach Corrado Vanini.

“Abbiamo un piano di lavoro che prevede esercizi di “carico” – commenta Vanini – con test su ski roll, ma anche corsa e atletica.” Unitamente al team del Comitato FISI Alpi Centrali si allenerà anche la formazione trentina “con la quale abbiamo stretto una sorta di gemellaggio – prosegue Vannini – per testare il grado di preparazione dei nostri atleti e vedere le reali forze in campo. Test che dovremmo svolgere tra giovedì e sabato prossimo, con prove di spinta e team sprint, su ski roll” la conclusione di coach Vanini. In tutto sono 19 gli atleti convocati per questa sessione di allenamento: 12 femmine e 7 maschi.

Qui di seguito l’elenco completo dei convocati: Bonaldi Cassandra, Centamori Lara, Cola Francesca, Cozzi Giulia, Dedei Denise, Ielitro Martina, Isonni Lucia, Negroni Giulia, Rossi Anna, Rossi Elena, Salvadori Manuela, Silvestri Veronica, Artusi Aksel, Balmetti Mauro, Bertocchi Emanuele, Bonacorsi Mirco, Capelli Leonardo, Cusini Nicolo’, Moizi Lorenzo. Unitamente a coach Corrado Vanini ci saranno anche gli allenatori: Morris Galli, Thomas Bormolini e Luigi Schena.