A Sarentino dominio Alpi Centrali

Speciale Tricolore si impongono Ludovica Loda e Federico Romele

E’ festa grande in casa Alpi Centrali ed è festa grande in casa sci club Val Palot. Oggi le nevi di Sarentino hanno incoronato Federico Romele e Ludovica Loda come nuovi campioni italiani in slalom speciale per la categoria allievi.

La Loda ha chiuso con il crono di 1’52.15 con 1”78 di vantaggio sulla trentina Beatrice Sola e con ben 2 secondi di vantaggio sulla alto atesina Emma Wieser. Completano la top five di questa competizione tricolore la partenopea Francesca Carolli che ha chiuso al quarto posto con un ritardo di 3 secondi e 55. E quinta piazza per la trentina Francesca Gatta che al termine accusa un ritardo di 3”58 dalla neo campionessa italiana.

Più equilibrata la prova maschile. Come detto si impone l’alfiere dello sci club Val Palot Federico Romele che chiude la sua performance con il tempo di 1’44.99 e con 67 centesimi di vantaggio sul piemontese dell’Equipe Limone Piemonte Edoardo Saracco. Terza piazza per il veneto Stefano Pizzato con un ritardo di 76 centesimi da Romele. Ma i sorrisi non si fermano qui. Infatti entra nella top five di questa competizione tricolore fra i pali snodati anche il lombardo dello sci club Alta Valsassina Andrea Bertoldini che chiude al quinto posto con un gap di 1”55 dal neo campione italiano. Per completezza di informazione al quarto posto è salito il piemontese dello Ski College Limone Fabio Allasina che chiude con un ritardo di 96 centesimi.