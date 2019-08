A Settembre le escursioni gratuite con le Guide alpine

Escursioni in cima al Resegone, sulle Orobie bergamasche e ai Corni di Canzo

Le prime quattro domeniche di Settembre ritornano escursioni che porteranno alla scoperta delle montagne di Lombardia. Continua infatti l’iniziativa delle escursioni gratuite con le Guide alpine e gli Accompagnatori di media montagna: vi portiamo in cima al monte Resegone (LC), ai Corni di Canzo in Valbrona (CO), in Val Brembana e in Val Canale (BG). Ogni escursione raggiungerà un rifugio alpino, dove i partecipanti potranno pranzare a un prezzo convenzionato.

Tutte le escursioni sono condotte dagli Accompagnatori di media montagna e dalle Guide alpine del Collegio Regionale Guide alpine Lombardia, sono gratuite e aperte a tutti: dalle famiglie con bambini ai neofiti che vogliano muovere i primi passi in montagna, ma anche a camminatori esperti curiosi di scoprire nuovi angoli di paradiso.

Una volta raggiunta la struttura alpina, laddove previsto dal programma, chi vorrà poi potrà proseguire per una seconda tappa del percorso, sempre sotto la guida esperta dei professionisti della montagna, oppure fermarsi a godere il panorama e il pranzo, in attesa di rientrare con il resto del gruppo. Per gli iscritti alle escursioni i rifugisti hanno pensato a un menù speciale: sul sito del Collegio Guide alpine Lombardia, nella pagina di iscrizione a ciascuna escursione, è possibile trovare le caratteristiche del pranzo a prezzo convenzionato.

L’iniziativa è organizzata dal Collegio Regionale Guide alpine Lombardia e dall’Assessorato Sport e Giovani di Regione Lombardia, con la collaborazione dell’associazione AssoRifugi Lombardia.

1 Settembre

La primissima domenica di agosto vi porteremo al rifugio rifugio Capanna 2000, situato sul versante sud del Pizzo Arera, in Val Brembana (Orobie bergamasche). Lo raggiungiamo in un’oretta partendo da Zambla Alta: una volta al rifugio chi vorrà potrà percorre in aggiunta il “Sentiero dei Fiori”, una facile escursione naturalistica ad anello, che offre al visitatore in circa tre ore di cammino, un’innumerevole varietà di fiori endemici, di cui alcuni anche rari.

8 Settembre

Il weekend successivo andiamo nel lecchese per salire in vetta al celebre monte Resegone. Appena sotto la cima si trova infatti il rifugio Azzoni, che si raggiunge in circa due ore e trenta minuti di cammino su sentiero. Panorama mozzafiato assicurato che spazia su tutto l’arco alpino e sugli Appennini.

15 Settembre

Il 15 Settembre torniamo nella bergamasca, questa volta al rifugio Alpe Corte, in Valcanale. Posizionato al cospetto del Monte Arera e Monte Secco, è raggiungibile con una semplice mulattiera in poco più di un’ora di cammino. Chi vorrà compiere la seconda tappa dell’escursione potrà salire al lago Branchino in circa un’ora e quindici minuti.

22 Settembre

Ultima delle 20 escursioni di quest’anno, il 22 settembre vi portiamo sui famosi Corni di Canzo, sul lato comasco del Triangolo Lariano. In circa un’ora e quaranta minuti raggiungeremo il rifugio Sev da cui ammireremo un panorama che spazia dalle Alpi alla ramificazione del Lago di Como, nonché sulle città di Lecco e Valmadrera. Chi vorrà potrà proseguire con la salita alla cima del Corno Orientale, che richiede tre quarti d’ora di escursione su sentiero ghiaioso ed erboso.

A tutte le escursioni possono partecipare anche i minori dai 10 anni in su: i ragazzi tra i 10 e i 14 anni devono venire accompagnati da un genitore o da un tutore che ne faccia le veci, mentre dai 14 anni in su è sufficiente che presentino l’apposito modulo compilato e firmato dal genitore (disponibile sul sito del Collegio Guide Alpine Lombardia in tutte le pagine delle escursioni). Le giornate sono completamente gratuite, le iscrizioni si effettuano direttamente sul sito del Collegio al link "https://www.guidealpine.lombardia.it/2019/05/07/promo-2019-escursioni/ "dove si trovano anche tutte le informazioni relative alle escursioni: descrizione, difficoltà e durata del percorso, luogo e orario di ritrovo, attrezzatura e abbigliamento consigliato.