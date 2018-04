A Sondalo il progetto del rugby femminile

Nei giorni 20 e 21 aprile Sondalo è stata al centro del progetto di sviluppo del rugby femminile del Comitato Regionale Lombardo ospitando il raduno delle selezioni lombarde Under 16 e Under 18,

Nei giorni 20 e 21 Aprile Sondalo è stata al centro del progetto di sviluppo del rugby femminile del Comitato Regionale Lombardo ospitando il raduno delle selezioni lombarde Under 16 e Under 18, per un allenamento collegiale al quale sono state invitate anche le atlete delle società Sondalo, Sondrio, Delebio, Lecco.

Il programma del raduno, organizzato in collaborazione tra Rugby Sondalo e Comitato Regionale, prevedeva una serie di appuntamenti così impostati: sabato 21 Aprile: sveglia e colazione 7,30/8,30, ore 9,30 inizio allenamento e prosecuzione dei test atletici, poi pranzo e fine del raduno con rientro delle atlete presso le rispettive società.

Il raduno, coordinato dal Team manager Sonia Lisa ha visto impegnato sul campo di Sondalo uno staff di tutto rispetto composto da: Massimo Giuliani, Tecnico Sviluppo settore femminile Lombardia; Roberto Dal Toè, Tecnico selezione lombarda U18; Fausto Baraggia, Tecnico selezione lombarda U16; Marta Rigon, Preparatore atletico, Arianna Reichstein, Assistente preparatore atletico; Claudio Zanchigiani, Consigliere regionale F.I.R. delegato al settore femminile.

Nella serata di venerdì, unitamente alle 15 atlete della selezione lombarda erano presenti sul campo un trentina di altre atlete provenienti da Sondalo, Sondrio e Delebio che solitamente sono impegnate nella Coppa Italia di rugby a 7.

Per le ragazze valtellinesi si è trattato di un’ottima occasione per prendere confidenza con metodi di allenamento e sistemi di preparazione di alto livello, che ha sicuramente suscitato interesse e che contribuirà alla crescita individuale di ogni atleta. La possibilità di confrontarsi con delle atlete selezionate per le loro capacità tecniche e fisiche ha permesso ad ognuna di accrescere la propria cultura rugbystica e, perché no, di porsi dei traguardi per arrivare un giorno a far parte del gruppo delle selezionate.

L’appuntamento, fortemente voluto da Ivan dal Pozzo, allenatore del Ladies Team ha permesso ai responsabili regionali di prendere contatto con la realtà di Sondalo, di conoscere le strutture a disposizione e di far capire loro quanta passione e quanto impegno ci siano in una zona che risulta oltremodo disagiata proprio per la sua collocazione geografica.

Il raduno delle selezioni lombarde ha fatto da preludio ad una settimana tutta al femminile che si concluderà domenica 29 aprile con l’ottava giornata di Coppa Italia di rugby a 7 che si disputerà proprio sul campo di Sondalo con inizio alle ore 11.00.

Al torneo saranno presenti le seguenti formazioni: Parabiago, Varese, Como, Sondrio e Sondalo.