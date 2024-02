A Sondrio arriva il Carnevale

Domenica 4 Febbraio si svolgerà la tradizionale sfilata dei carri

Domenica 4 febbraio, dalle ore 14.00, si svolgerà la consueta sfilata di carnevale. Il corteo si snoderà attraverso il seguente percorso: partenza alle ore 14:00 da via Don Bosco (oratorio di San Rocco), via IV Novembre (attraversamento incrocio “Raja”), via Zara, via Del Gesù, con 1° passaggio: via Piazzi (nel tratto da Largo Pedrini a Piazza Campello), Piazza Campello, Corso Italia, Piazza Garibaldi, via Caimi (nel tratto da Piazza Garibaldi a via Ragazzi del 99’), via Ragazzi del 99’ (in senso contrario), via Veneto (in senso contrario, nel tratto da via Ragazzi del 99’ a via Cesura), via Cesura (in senso contrario), Largo Pedrini e 2° passaggio: via Piazzi, Piazza Campello, Corso Italia, ed arrivo in Piazza Garibaldi. Il percorso rimarrà interdetto alla circolazione e alla sosta veicolare e sarà opportunamente presidiato dalla Polizia Locale, dai volontari della Protezione Civile, dell’Associazione Carabinieri in congedo e dai City Angels.

Al mattino verrà disputata una gara podistica non competitiva in maschera denominata “Carneval Cross” che si svolgerà interamente nella zona a traffico limitato del centro cittadino.

Durante la manifestazione, in ossequio ad apposite ordinanze sindacali, non sarà consentito utilizzare bombolette spray contenenti sostanze imbrattanti, urticanti o irritanti e sparare botti, petardi o altro tipo di esplodente, nonchè utilizzare contenitori in vetro.