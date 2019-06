A Sondrio arriva la tintarella day

Caldo, è “tintarella day” con la dieta che abbronza

Dopo un lungo periodo di attesa, con il caldo arriva il #tintarelladay per prepararsi in modo naturale all’estate con il sospirato colore ambrato della pelle. L’iniziativa è della Coldiretti che durante questo fine settimana offre la possibilità di scoprire la dieta che abbronza in diversi mercati di Campagna Amica in Lombardia.

Si comincia domani sabato 8 Giugno dalle ore 9.30 a Milano al farmers’ market di Porta Romana in via Friuli 10/a con la top ten di frutta e verdura abbronzanti che sarà esposta e illustrata ai visitatori del mercato. Si potranno, inoltre, assaggiare alcuni smoothies preparati con i prodotti di stagione disponibili sui banchi degli agricoltori.

Top ten della tintarella e degustazioni di bevande naturali – continua la Coldiretti Lombardia – sono previste sempre domani, sabato 8 Giugno, anche al mercato coperto di Sondrio dalle ore 10 alle 12 e a Mantova nel mercato sul Lungorio dalle ore 11. Domenica 9 giugno, invece, al mercato di Iseo dalle 9 alle 19 e al mercato di piazza Stradivari a Cremona dalle 8 alle 13.

Il #tintarelladay, dopo un maggio straordinariamente piovoso, inaugura la bella stagione per aiutare gli italiani a catturare i raggi solari e a proteggere la salute, anche nei confronti delle alte temperature che affaticano l’organismo.