A Sondrio è Zucca Day

Al Mercato Coperto la mostra e le ricette della tradizione

Ad Halloween arriva lo Zucca Day per scoprire i segreti della regina dell’inverno, dalla padella all’intaglio ma anche per decorare le case. L’iniziativa è della Coldiretti che a Sondrio come in tutta la Lombardia organizza esposizioni e distribuzione di ricette dedicate all’ortaggio più grande del mondo, che è diventato il simbolo della notte delle streghe che dal Nord America ha contagiato anche l’Europa.

L’iniziativa, fa tappa sabato 30 ottobre anche negli AgriMercati di Campagna Amica del capoluogo valtellinese: già oggi c’à stata un’anticipazione al Mercato Agricolo in piazza Cavour mentre domani, sabato 30, presso l’AgriMercato coperto di piazzale Bertacchi, sempre con orario mattutino, ci sarà l’esposizione delle zucche da tavola e intaglio con i consigli dei produttori agricoli e le ricette della tradizione.

L’iniziativa coinvolge anche le altre province lombarde: a Milano doppia iniziativa, al mercato agricolo di Porta Romana in via Friuli 10/A dalle 9 alle 13 con l’esposizione di diverse varietà di zucche, “dolce o scherzetto” per i bambini e zucche ornamentali in regalo, mentre al farmers’ market del Centro Pavesi è prevista la degustazione del risotto alla zucca a partire dalle ore 12. Sempre sabato mattina esposizioni di zucche al mercato agricolo di Piazzetta Cremona a Brescia e a Induno Olona (Varese), mentre in provincia di Como, a Mariano Comense e Lomazzo, ci saranno consigli e ricette per valorizzare le zucche in cucina.

Nella giornata di domenica 31 ottobre, invece, appuntamenti nei mercati di Campagna Amica a Mantova in via Broletto con la mostra di zucche ornamentali e intagliate e a Crema (Cremona) con la proposta di prodotti a base di zucca.

Nel weekend - conclude la Coldiretti regionale - iniziative legate ai mille volti della zucca sono previste anche in numerosi agriturismi aderenti alla rete di Terranostra Lombardia nelle province di Bergamo, Cremona e Varese, con laboratori di decorazione per bambini, spettacoli e naturalmente menù che propongono piatti ad hoc come il gnocco fritto alla zucca e le lasagne con zucca e formaggi nostrani.

Regina indiscussa delle tavole invernali soprattutto nella versione dei famosi tortelli, la zucca è uno dei prodotti più versatili della cucina italiana e può essere utilizzata sia per le preparazioni salate che per quelle dolci, ma anche abbinata a pasta, carne, formaggi e torte. E c’è anche chi le usa per fare la birra. Nel corso del tempo si sono differenziate principalmente due tipologie di utilizzo, una relativa alla preparazione di tortelli, gnocchi, dolci e pane, l’altra come ingrediente di minestre e minestroni. Per assicurarsi un prodotto di qualità quando si compra la zucca a pezzi, occorre verificare che le fette siano state tagliate da poco (la polpa deve essere un po’ umida e i semi scivolosi) perché la vitamina A è sensibile alla luce e tende a distruggersi man mano che passa il tempo. Va controllata anche la buccia: deve essere integra, senza segni di muffe e ammaccature.

Se invece si compra una zucca intera, è necessario provare a batterla leggermene con le nocche delle dita: è buona se emette un suono sordo. Inoltre, va controllato il picciolo: deve essere morbido e ben attaccato alla zucca.

L’altra categoria di zucca che si sta affermando in Italia è quella ornamentale: si tratta di zucche di ogni tipo, che si differenziano per le dimensioni (di piccola taglia oppure enormi) per la forma (allungate a forma di tubo, a trombetta, a cappello, schiacciate, a spirale, tonde), per la buccia (rugosa, bitorzoluta, costoluta, liscia) e per il colore (di ogni tonalità, dal verde al rosso accesso, passando per zucche striate).