A Sondrio il primo festival del libro

Nel capoluogo sondriese dal 15 al 24 ottobre si svolge il Sondrio Book Festival

Il Progetto Alfa Odv annuncia l'avvio del Sondrio Book Festival, primo Festival del libro del capoluogo sondriese. Sono previsti dei cicli di eventi che si articoleranno nel corso del mese di ottobre nelle giornate del 15,16,17,22,23 e 24 ottobre. Vi prenderanno parte numerosi scrittori del panorama nazionale ed internazionale.

Gli incontri previsti per la giornata odierna saranno cinque, tutti presso la sala Besta della Banca Popolare di Sondrio.

Ospiti della giornata saranno:

15:00 Sala “Fabio Besta” Banca Popolare di Sondrio, piazza Garibaldi

MARCO TERMENANA: Nato a Venezia, è cresciuto a Salerno dove ha iniziato l’attività giornalistica e letteraria. Iscritto all’Ordine dei Giornalisti, attualmente è dirigente presso un’azienda italiana. La passione per il racconto scritto è accantonata da quasi 26 anni, dall’enorme dolore per la perdita di Giuseppe, il primo dei 3 figli scomparso suicida all’età di 21 anni.

• Mio figlio, La notte tra il 24 e il 25 marzo 2014, Giuseppe, il primo di tre figli che ha dopo compiuto 21 anni, apre la finestra della camera all’ottavo piano dell’appartamento in cui vive a Milano con la famiglia, e si lancia nel vuoto. Lascia una lettera, pubblicata integralmente e fedelmente nel romanzo, in cui, tra le varie altre cose, si legge anche: “ho sempre odiato il mio lato maschile, mi sento più femmina da sempre”. Ed è proprio da questa lettera che il padre che ha facilità a scrivere, partendo a ritroso dalla notte maledetta, con l’unico obiettivo (iniziale) di ritrovare la compagnia del figlio. Scrive il racconto della sua breve vita, cominciando dalla nascita e finendo ai giorni della tragedia.

15:45 Sala “Fabio Besta” Banca Popolare di Sondrio, piazza Garibaldi

FRANCESCO P. CRISTINO: Francesco Cristino, 36 anni, giornalista. Vice-caporedattore della redazione politica del Tg1-Rai, è stato collaboratore dell’emittente radiofonica tedesca multilingue Funkhaus Europa del servizio pubblico Wdr. Pluripremiato per l’opera prima La Repubblica di Sabbiolino, ha vinto per due volte il “Premio Campione” dell’Ordine dei Giornalisti della Puglia. È autore del documentario tv Goodbye Vietnam! – L’Italia e l’avventura dimenticata dei boat people.

• La Repubblica di Sabbiolino Con la caduta del Muro di Berlino tutti i simboli della Repubblica Democratica Tedesca sono crollati, lasciando spazio a prodotti e stili di vita occidentali. Con una sola eccezione: Unser Sandmännchen (“il nostro Sabbiolino”), una trasmissione per bambini che andava in onda la sera sulla tv di Stato della DDR e il cui protagonista aveva il compito di accompagnare i giovani telespettatori tra le braccia di Morfeo, spargendo su di loro la sua sabbia magica. Come tutti i prodotti della propaganda, anche Sabbiolino era pensato per far crescere le nuove generazioni nel mito del socialismo. Nonostante questo, è riuscito a vincere la corrente contraria che, dopo la Wende, ha visto una progressiva occidentalizzazione della parte est della Germania diventando uno dei simboli più fulgidi della cosiddetta Ostalgie.

16:15 Sala “Fabio Besta” Banca Popolare di Sondrio, piazza Garibaldi

JEAN CHRISTOPHE CASALINI: artista poliedrico in passato come co-sceneggiatore, grafico, scenografo, attore, regista, musicista, produttore e Sound Designer di films e spot pubblicitari. Pubblica OTTO, Luce e Ombra Vertigo Ed. (2015). Hypnos Dei Merangoli (Ed. 2021).

• Hypnos In una società distopica, in cui un gruppo finanziario monopolizza ogni risorsa del pianeta, gli uomini fuggono dalla realtà attraverso i sogni condivisi all’interno del social onirico Hypnos, nel quale i cacciatori di sogni selezionano e diffondono suoni e immagini catturati nell'oniroweb. Adam è un cacciatore talentoso, ma frustrato, solitario, deluso dalla vita e disincantato. Era certo che il suo lavoro tendesse verso un fine nobile per la società, ma ogni cosa in cui credeva mostrerà il suo volto nascosto.

In ottemperanza ai regolamenti in materia di Covid, occorre confermare on line la propria partecipazione collegandosi all'indirizzo: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-francesco-cristino-marco-termenana-jpcasalini-sondrio-book-festival-182077357277 e da questa pagina, seguendo le istruzioni, prenotare la propria presenza.

17:00 Sala “Fabio Besta” Banca Popolare di Sondrio, piazza Garibaldi

In collegamento da Londra

COLIN CROUCH: sociologo e politologo britannico. Ha coniato il termine Postdemocrazia nel suo omonimo libro in cui teorizza che le democrazie avanzate, pur rimanendo di fatto democrazie, si avviino inesorabilmente verso un'inedita forma di oligarchia. È docente alla London School of Economics, all'Università di Bath ed all'università di Oxford, dove fu sovrintendente della Biblioteca Bodleiana. Fu professore all'Istituto universitario europeo di Firenze e all'Università di Warwick Business School fino al 2011.

• Postdemocrazia: La partecipazione attiva al dibattito politico è la caratteristica fondamentale di una società democratica. In questi primi anni del XXI secolo assistiamo invece a una crescente passività dei cittadini occidentali. Finite le elezioni, trasformate in uno spettacolo saldamente controllato da gruppi rivali di professionisti esperti nelle tecniche di persuasione, la politica viene poi decisa in privato dallo scambio di favori tra i governi eletti e le lobbies che rappresentano in forme sempre più marcate gli interessi economici. E, in una società in cui la democrazia rappresentativa sembra al tramonto, la gente vive la politica come un corpo estraneo, lontano, inafferrabile.

In ottemperanza ai regolamenti in materia di Covid, occorre confermare on line la propria partecipazione collegandosi all'indirizzo: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-colin-crouch-postdemocrazia-sondrio-book-festival-182082041287 e da questa pagina, seguendo le istruzioni, prenotare la propria presenza.

20.30 Sala “Fabio Besta” Banca Popolare di Sondrio, piazza Garibaldi

PIETRUCCIO MONTALBETTI: fondatore e storico chitarrista dei Dik Dik, importante gruppo musicale degli anni ’60 ha, inoltre, pubblicato diversi libri tra cui I ragazzi della via Stendhal (2017), Settanta a settemila. Una sfida senza limiti di età (2017), Io e Lucio Battisti (2013), Sognando la California, scalando il Kilimangiaro (2011) e Il mistero della bicicletta abbandonata (2021).

• Il mistero della bicicletta abbandonata: Milano, 1948. Luca, ex militare e partigiano, dopo la fine della guerra è entrato a far parte dell’NSI, il Nucleo Speciale Investigativo che si occupa di scovare e consegnare alla giustizia criminali di guerra fascisti e nazisti sfuggiti al processo di Norimberga. Una mattina, passando davanti alla basilica di Sant’Eustorgio, nota una bicicletta legata all’inferriata. E così la mattina successiva. Quando si accorge che è girata alcuni giorni verso destra, altri verso sinistra, Luca inizia a sospettare che quella non sia una semplice bicicletta, ma un messaggio in codice. Ma da parte di chi? E perché?

In ottemperanza ai regolamenti in materia di Covid, occorre confermare on line la propria partecipazione collegandosi all'indirizzo: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-pietruccio-montalbetti-il-mistero-della-bicicletta-abbandonata-sbf-182086193707 e da questa pagina, seguendo le istruzioni, prenotare la propria presenza.

L'accesso alla sala è naturalmente consentito solo ai possessori di green pass. L'ingresso, è gratuito e aperto a tutti.