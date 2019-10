A Sondrio preparativi per le Olimpiadi invernali dei Sordi

A Sondrio la cerimonia di apertura mentre Chiavenna, sede di gare, vedrà la cerimonia di chiusura. Coinvolte anche Madesimo e Valfurva come sedi di competizioni.

Sono iniziati i preparativi per il coordinamento delle olimpiadi dei sordi, lunedì 21 Ottobre presso la sede della Provincia, si è svolto un incontro al quale sono intervenuti gli enti e le associazioni coinvolte nell’organizzazione della 19° edizione delle Winter Deaflympics (Olimpiadi dei sordi) che vedranno protagonista la provincia di Sondrio dal 11 al 21 Dicembre.

All’apertura dei lavori ha voluto confermare l’impegno finanziario da parte di Regione Lombardia e Provincia di Sondrio. Al tavolo, per un confronto sugli aspetti tecnici organizzativi, hanno partecipato i rappresentanti dei 4 Comuni direttamente interessati alle diverse fasi dell’evento: Sondrio (sede della cerimonia di apertura delle olimpiadi), Chiavenna (sede di gare e della cerimonia di chiusura), Madesimo e Valfurva (sedi di competizioni), nonché i rappresentanti dei soggetti e delle associazioni che si occupano dell’organizzazione dell’evento (FSSI – Federazione Sport Sordi Italia, ASD Accademia Allenatori di Villlongo e la società Santa Caterina Impianti di Valfurva).

Nel corso dell’incontro si è fatto il punto sui preparativi per lo svolgimento delle olimpiadi: dalla predisposizione della cerimonia di apertura in Piazza Garibaldi a Sondrio durante la quale sfileranno atleti e delegazioni partecipanti, ai lavori di adeguamento delle strutture (palazzi del ghiaccio di Chiavenna e Madesimo)

agli standard internazionali previsti per le competizioni di questo livello.

I sopralluoghi utili alla verifica dell’andamento dei lavori in corso e alla definizione degli aspetti logistici sono già stati effettuati sia da parte della federazione internazionale che dalle delegazioni estere con esiti positivi. Gli atleti saranno impegnati in differenti discipline: sci alpino, sci nordico, snowboard, hockey, curling e scacchi.

I primi arrivi, finalizzati all’allenamento sulle piste e negli impianti che ospiteranno le gare, sono previsti già da fine Novembre. Al termine dei lavori l’impegno è stato quello di un prossimo aggiornamento per un ulteriore e maggior dettaglio dei diversi aspetti organizzativi.