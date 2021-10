A Tirano arriva Baby Saturday e Baby Winter

Lo scorso marzo il Comune di Tirano e la coopertiva Forme hanno dato il via al progetto Baby Hub, un progetto di conciliazione dei tempi di vita e lavoro dedicato alle famiglie con bambini tra gli zero e i sei anni finanziato dalla Regione Lombardia.

Durante l'estate alcune famiglie hanno potuto sperimentare il servizio per tre settimane nel mese di agosto. Visto il successo dell'edizione estiva, il Comune di Tirano e Forme Impresa Sociale hanno deciso di proporre alle famiglie del mandamento di Tirano un servizio di conciliazione dei tempi di vita e lavoro per sei sabati consecutivi a partire da novembre e nel periodo di chiusura dei servizi educativi per l'infanzia. Scopo del progetto è intergrare i servizi già presenti sul territorio offrendo un aiuto alle famiglie con entrambi i genitori lavoratori e proponendo attività stimolanti per i bambini e le bambine.

A partire dal 6 novembre, per sei sabati consecutivi, verrà attiviato il servizio Baby Saturday. Il 6 novembre, il 20 novembre e il 4 dicembre il servizio verrà offerto la mattina (8.30-12.30); sabato 13 novembre, 27 novembre e 11 dicembre, invece, le attività sono programmate per il pomeriggio (14.00-17.00). I bambini e le bambine verranno accolti da educatrici o educatori presso il Local Hub di Tirano, al primo piano di palazzo Foppoli. I costi del servizio sono per la maggior parte sostenuti dal progetto, finanziato da Regione Lombardia: resta a carico delle famiglie una quota che corrisponde a 4 euro per il servizio della mattina e 3 euro per quello del pomerggio.

Durante la sospensione natalizia dei serivizi educativi e delle scuole dell'infanzia partirà Baby Winter, un servizio di cura e conciliazione rivolto svolto in continuità da lunedì 27 a venerdì 31 dicembre (8.30-12.30). Il servizio prevede un contributo settimanale da parte delle famiglie di 20 euro a bambino.

I servizi hanno una disponilità limitata di posti a cui si può accedere previa iscrizione tramite la piattaforma sondrio.welfare.it Per maggiori informazioni è possibile scrivere una mail all'educatrice responsabile del progetto (allison.mariotti@formecoop.it) o chiamare la cooperativa Forme (0342 211251).

«Dopo la positiva apertura estiva, il Baby Hub riprende nei mesi di novembre e dicembre – dichiara l’assessore alle politiche sociali Doriana Natta – per dare risposta alla domanda delle famiglie di cura, assistenza ed educazione dei bambini più piccoli, in età prescolare. Anche per il servizio invernale è stato possibile definire una tariffa contenuta, grazie al bando Conciliazione vita-lavoro finanziato da Ats della Montagna e promosso dal Comune di Tirano in collaborazione con Forme Impresa Sociale, consentendo quindi a tutti di potere usufruire di questo prezioso servizio».

«Quest'anno è finalmente possibile partire con un'offerta più ricca per quanto riguarda i servizi integrativi di cura rivolti alla prima infanzia – afferma Camilla Pitino, delegata all'istruzione del Comune di Tirano -. Lo scorso autunno abbiamo sccelto di rimandare l'apertura del servizio per non interferire con i protocolli di sicurezza delle scuole dell'infanzia e degli asili nido. Quest'anno la situazione pandemica ci sembra tale da permettere l'avvio delle attività del Baby Hub nei sabati e durante le vacanze invernali. Con l'arrivo del freddo i bambini e le bambine passano meno tempo all'esterno e credo che avere la possibilità di attività organizzate per qualche ora del weekend possa essere un valido aiuto per le famiglie».

Per ulteriori informazioni e per rimanere aggiornati sui servizi legati al progetto Baby Hub è possibile consultare il sito del Comune di Tirano, la pagina Facebook Tirano città delle bambine e dei bambini e la pagina della cooperativa Forme.