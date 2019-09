A Tirano i bambini alla scoperta dello sport

Gli allievi della scuola primaria alla scoperta delle discipline sportive insieme alle associazioni

Venerdì 4 Ottobre a Tirano torna “Vivi lo sport”, la giornata per conoscere e praticare le discipline sportive dedicata ai bambini della Scuola Primaria, promossa dal Comune di Tirano con il patrocinio del Coni (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) Lombardia e organizzata in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Tirano e le Associazioni sportive tiranesi oltre ad alcune associazioni di fuori città. Una festa aperta a tutti, genitori, parenti e cittadinanza che sono invitati ad assistere.

Oltre 400 bambini avranno la possibilità di praticare quasi 20 discipline diverse spostandosi negli impianti del Centro Sportivo: arrampicata sportiva, calcio, ginnastica artistica, karate, mountain bike, ciclocross, nordic walking, golf, rugby, atletica, nuoto, pallacanestro, pallavolo, tennis, tennis da tavolo, badminton, danza creativa-rilassamento psicomotorio e la novità delle bocce.

Un evento dalla partecipazione significativa, che rappresenta un esempio positivo di collaborazione fra l’Amministrazione comunale, la Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo e le Associazioni sportive che con entusiasmo hanno accolto la proposta e collaboreranno durante l’intera giornata facendo sperimentare le varie attività sportive ai bambini che si alterneranno in due circuiti: nello Stadio comunale e negli impianti Tennis, Piscina e Bocciodromo.

I bambini potranno così incontrare le tante associazioni del territorio, importante sarà anche la presenza con un proprio stand dell’Ats montagna che, oltre a fornire preziosi consigli nutrizionali per i piccoli sportivi da mettere in pratica nel pranzo al sacco previsto per le ore 12.30, realizzerà alcune attività ludiche di educazione alimentare.

La giornata avrà inizio alle ore 8.45 presso il campo sportivo comunale, dove si terrà la cerimonia d’apertura dell’evento in cui i bambini saranno i primi a provare il nuovo fondo della pista di atletica, fresca di restyling. Collaboreranno all’iniziativa anche la CRI Croce Rossa Italiana delegazione Sondrio ed altre istituzioni del territorio.

La manifestazione è inserita nell’elenco degli eventi italiani "#BEACTIVE" della Settimana Europea dello Sport 2019, promossa dalla Commissione europea per stimolare i cittadini ad una corretta e consapevole attività fisica, indipendentemente dall'età o dal livello di forma.

L’iniziativa inoltre si inserisce nella rassegna “Insieme per il donoday 2019” promossa dal Comune di Tirano e diretta a diffondere la cultura della solidarietà e della donazione, elemento fondante anche delle associazioni sportive.