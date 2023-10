A Tirano i giovani creano un’esplosione di colori e di fantasia

Le immagini selezionate per la call “I colori in tasca” sono diventate una mostra urbana di manifesti

In questi giorni, passeggiando tra le vie di Tirano, è possibile vedere affissi alcuni dei manifesti realizzati da giovani artiste e artisti valtellinesi per lanciare la seconda edizione della mostra “I Colori in Tasca”, un originale assaggio di ciò che si potrà vedere la prossima primavera quando saranno esposte le opere di tutti i ragazzi valtellinesi che hanno partecipato all’iniziativa.

Dieci le opere che sono state selezionate tra quelle pervenute, tutte realizzate dalle ragazze e dai ragazzi che hanno risposto alla call proposta dal Comune di Tirano per la realizzazione dell’immagine promozionale della seconda edizione della mostra.

Si tratta di dieci immagini evocative che vogliono rappresentare, con linguaggi diversi e tecniche libere, il titolo dell’esposizione “I Colori in Tasca”. I giovani e le giovani partecipanti hanno potuto esprimere il loro estro artistico in modo del tutto libero da vincoli, scegliendo quello che per loro era più rappresentativo per illustrare il tema della call.

Le dieci immagini selezionate e visibili tra le vie della Città di Tirano sono opera di: Alessandro Caratti, Emma Cerri, Filippo Luchina, Tania Mazza, Michela Panizza, Daniel Parigi, Viola Pensotti, Nicole Rapposelli, Matteo Soffietti, Giacomo Zoia.

É invece dello studente tiranese Giacomo Zoia l’opera scelta dalla Commissione (composta da Sabina Biancotti, Alex Bombardieri, Inge Padovani) per diventare l’immagine promozionale della seconda edizione della mostra, che si terrà la prossima primavera (a breve le informazioni per partecipare con i propri lavori verranno pubblicate sul sito del Comune di Tirano, sui social e sulla pagina web della Biblioteca di Tirano).

“La creatività che irrompe nella quotidianità cittadina è un modo molto bello da parte dei giovani di entrare in dialogo con la città” afferma con soddisfazione la Vicesindaca e Assessora alla Cultura e allo Sviluppo turistico Sonia Bombardieri “attraverso questi manifesti scopriamo la vitalità creativa dei giovani e delle giovani valtellinesi che come Amministratori abbiamo il compito di cogliere e valorizzare”.

L’iniziativa, coordinata dalla Biblioteca Arcari, arriva a conclusione del Progetto “Agenda Giovani – Out of the Blue”, frutto di un partenariato composto da Alpi in Scena Aps, Comune di Tirano, Forme Società Cooperativa Sociale, che ha ottenuto un contributo da Regione Lombardia nell'ambito del bando “GIOVANI SMART (SportMusicaARTe)”.