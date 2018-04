A Vinitaly soffia la "Sinfonia di Valtellina"

La Regione Lombardia sempre più impegnata a sostenere le sfide internazionali dei vini lombardi

Fabio Rolfi, Assessore all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi di Regione Lombardia, presente a Vinitaly per la terza giornata del Salone internazionale del vino e dei distillati in corso a Verona.

Intervenuto all’incontro "Sinfonia di Valtellina" organizzato dal Distretto Agroalimentare della Valtellina all’interno della Sala Polivalente del Padiglione Lombardia, realizzato in Accordo di Programma tra Regione e Unioncamere Lombardia, l’assessore ha sottolineato come “il vino è, oggi più che mai, ambasciatore di un'identità territoriale fatta di sapori, di storia, di tradizioni enogastronomiche e di biodiversità, ma soprattutto di distintività del prodotto. Questi sono gli aggettivi chiave che permettono e permetteranno ai nostri territori di vincere la sfida competitiva sul mercato nazionale e internazionale. L'impegno dei prossimi anni è quindi quello di accompagnare i nostri produttori in modo tale che con queste caratteristiche vincano le sfide internazionali".

Nel Padiglione Lombardia a Vinitaly sono riuniti i Consorzi di tutela dei vini lombardi e oltre 200 produttori, per un totale di oltre 2 mila vini in degustazione.