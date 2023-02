Abbonamento Musei 2023 e meraviglie di Sondrio e provincia

Sono 4 le attrazioni artistiche e culturali di Sondrio e provincia incluse nell’edizione speciale di Abbonamento Musei Lombardia 2023,

Il Castello delle Storie di montagna e il Museo Valtellinese di Storia e Arte di Sondrio, il Museo di Storia Naturale di Morbegno e Palazzo Besta di Teglio: sono le 4 attrazioni culturali di Sondrio e provincia incluse nell’Abbonamento Musei Lombardia e Valle d’Aosta del 2023. Nell’anno di Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura, agli abbonati saranno riservate anche iniziative speciali e spettacoli dal vivo.

L’Associazione Abbonamento Musei, con il sostegno di Fondazione Cariplo, ha riunito in una sola card musei, palazzi storici e giardini disseminati in Lombardia e Valle d’Aosta. È disponibile anche una tessera per Piemonte e Valle d’Aosta, oppure una tessera comprensiva di tutte e tre le regioni. Si può parlare quindi di un unico grande museo, con un’offerta interregionale che risponde agli interessi più diversificati: dalla storia alla scienza, dall’arte alla musica, dall’archeologia alla botanica, dallo sport all’architettura.

L’Associazione Abbonamento Musei si propone di promuovere il turismo di prossimità: un invito a conoscere nuove realtà e a riscoprire la propria regione, visitando senza limiti i luoghi artistici preferiti. Il modello proposto ha una duplice valenza: modifica il rapporto tra musei e pubblico aprendo a una modalità di visita più libera e genera un impatto economico positivo per le regioni coinvolte.

Per riscoprire una terra in cui il rapporto tra umanità e montagna è radicato e profondo, non può mancare una visita al Castello Masegra, al cui interno ha sede il CaST – Castello delle Storie di montagna. Si tratta di un museo di narrazione coinvolgente e interattivo che ripercorre 25 secoli di storia del territorio. Il percorso espositivo si snoda all’interno del palatium cinquecentesco, e racconta come la montagna sia stata descritta, conquistata e vissuta.

Per un’immersione totale nell’arte, la card include il MVSA - Museo Valtellinese di Storia e Arte, racchiuso fra le mura del settecentesco Palazzo Sassi de’ Lavizzari. Il museo, che racconta la storia e le espressioni artistiche della Valtellina, conserva reperti archeologici, affreschi, pale d’altare, oreficerie e una camera (o stüa) lignea seicentesca. In mostra anche alcune opere provenienti da Napoli, da Venezia e dal Lazio, giunte in valle insieme agli emigranti. Un’intera sezione è dedicata ai pittori Ligari, celebre famiglia di pittori locali del Settecento, e una vasta raccolta d’arte del Novecento.

La Valtellina è uno scrigno di tesori: a Teglio, l’Abbonamento consente di accedere liberamente al rinascimentale Palazzo Besta, i cui interni sono impreziositi da cicli di affreschi cinquecenteschi e da quattro caratteristiche stüe valtellinesi. Non può mancare una tappa all’Antiquarium Tellinum, al pian terreno, che custodisce una raccolta di stele incise risalenti all’Età del Rame.

L’offerta culturale della card si estende anche a Morbegno. Nel settecentesco Palazzo Gualteroni sorge il Museo Civico di Storia Naturale, che custodisce le testimonianze dell’ambiente naturale delle Alpi Centrali. Il percorso espositivo si articola in due sezioni: la sezione di Scienze della Terra, che conserva numerosi campioni di rocce e minerali e un ramo fossile di Cassinisia orobica, endemico della Valtellina; e una sezione faunistica, che espone esemplari di pesci, anfibi, rettili, insetti, uccelli e grandi diorami di ambienti naturali.

L’Abbonamento Musei Lombardia e Valle d’Aosta è valido 365 giorni dall’acquisto e consente l’accesso libero a 210 musei in Lombardia e a 30 musei in Valle d’Aosta (abbonamentomusei.it).