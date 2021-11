Abilitati nel 2021 12 aspiranti Guide, 15 Guide alpine e 53 accompagnatori di media montagna

I percorsi formativi che portano ai titoli di Guida alpina e di Accompagnatore di media montagna riscuotono sempre più interesse da parte di chi sogna di trasformare la propria passione in una professione, anche da persone provenienti da fuori regione, vista l’alta qualità e professionalità del percorso formativo.

Nel 2021 hanno superato l’esame di abilitazione alla professione 12 Aspiranti Guida, 15 Guide alpine e 53 Accompagnatori di media montagna. Dopo la sessione di aprile, gli ultimi esami di abilitazione si sono svolti nella seconda metà di ottobre: i neodiplomati di quest’ultima tornata sono 5 Aspiranti Guide, 7 Guide alpine e tutti i 53 Accompagnatori di media montagna, che andranno ad arricchire l’offerta di professionisti della montagna operanti sul nostro territorio, in risposta al numero sempre più alto di frequentatori e appassionati che scelgono di affidarsi all’esperienza e alla competenza dei professionisti per andare alla scoperta dei monti lombardi.

“Fra poco più di quattro anni – sottolinea Antonio Rossi, sottosegretario regionale a Sport, Olimpiadi 2026 e Grandi eventi - le nostre cime ospiteranno i Giochi invernali di Milano-Cortina. Per sfruttarne al meglio le incredibili potenzialità di ‘ritorno’ turistico-economico e di immagine, sarà cruciale farsi trovare pronti con un pacchetto accresciuto di proposte legate alle attività fisiche e ricreative di montagna. Per realizzarlo dovremo avere un numero importante di professionisti altamente preparati. Anche per questo motivo la Giunta lombarda sostiene con convinzione la formazione di nuove Guide alpine, per accompagnare verso la crescita l’intero settore, lungo un percorso che permetterà a tanti giovani di trasformare la loro passione per la montagna in lavoro”.

“In attuazione della Convenzione triennale (2020 – 2022) che abbiamo con Regione Lombardia per l’organizzazione e la realizzazione delle attività formative e di aggiornamento delle Guide Alpine e degli Accompagnatori di Media Montagna della Lombardia, dedichiamo moltissime energie alla formazione di Guide alpine e Accompagnatori di media montagna - ha detto Fabrizio Pina, presidente del Collegio Guide alpine Lombardia -, perché riteniamo che una profonda e scrupolosa preparazione, per quanto dura e selettiva, debba essere alla base di chi si prende l'onore e l'onere di accompagnare le persone in montagna per professione. I miei più sinceri complimenti a tutti i nuovi abilitati".

I percorsi formativi che portano ai titoli di Guida alpina e di Accompagnatore di media montagna riscuotono sempre più interesse da parte di chi sogna di trasformare la propria passione in una professione, anche da persone provenienti da fuori regione, vista l’alta qualità e professionalità del percorso formativo. Lo conferma l’elevato numero di iscrizioni ai webinar sulle attività dei professionisti della montagna che anche quest’anno rinnovano il grande successo dell’anno scorso. L’iniziativa degli incontri online - gratuita e aperta a tutti - è organizzata dal Collegio Guide alpine Lombardia in collaborazione con Regione Lombardia – Direzione Sport e Grandi Eventi Sportivi (calendario e iscrizioni ai singoli webinar sul sito del Collegio Guide alpine Lombardia).

Provenienza dei 5 Nuovi Aspiranti Guida diplomati:

Bergamo: 1

Brescia: 2

Milano: 1

Fuori Regione: 1

Provenienza delle 7 Guide alpine diplomate:

Brescia: 1

Lecco: 2

Milano: 1

Sondrio: 2

Varese: 1

Provenienza dei 53 Accompagnatori di media montagna diplomati:

Bergamo: 7

Brescia: 6

Como: 3

Lecco: 4

Milano: 6

Monza Brianza: 1

Pavia: 1

Sondrio: 7

Varese: 1

Fuori regione: 15

Fuori Italia: 2