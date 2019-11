La Valtellina presente al Dubai Air Show

Inaugurata, domenica 17 Novembre, dal vicepresidente della Regione Lombardia Fabrizio Sala la fiera Dubai Air Show. negli Emirati Arabi Uniti.

Inaugurata domenica 17 Novembre, dal vicepresidente della Regione Lombardia la fiera Dubai Air Show negli Emirati Arabi Uniti. L'esposizione e' dedicata alle piu' recenti e grandi innovazioni militari, civili e commerciali nell'ambito dell'Aerospazio.

«Abbiamo portato all'attenzione dei visitatori del Dubai Air Show la nostra eccellenza, fatta di grandi, piccole e imprese. In questa esposizione - ha detto il vicepresidente Sala abbiamo portato tanta tecnologia e innovazione al mondo dell'aerospazio. Le nostre aziende italiane e lombarde stanno giocando un ruolo vincente e si stanno, come sempre, distinguendo. Il 27 per cento dell'export nazionale del settore aerospaziale si genera in Lombardia» ha detto Fabrizio Sala intervenuto alla cerimonia di inaugurazione dell'esposizione.

«Il sistema produttivo nel settore aerospazio e' composto da circa 220 imprese con piu' di 16.000 addetti e un fatturato complessivo che si aggira intorno ai 6 miliardi di euro, di cui 2,3 miliardi di euro di export. Dati positivi che vogliamo sempre piu' implementare" ha aggiunto il vicepresidente della Giunta regionale della Lombardia e assessore alla Ricerca, Innovazione, Universita', Export e Internazionalizzazione delle imprese. L'interscambio tra Lombardia e Emirati Arabi - ha sottolineato Fabrizio Sala - vale oggi circa 1,35 miliardi di euro. Un valore quasi interamente costituito dell'export lombardo (1,25 miliardi). Il nostro impegno - ha chiosato il vicepresidente - infatti e' quello di creare continue opportunita' di interscambio e condizioni di sviluppo sul mercato internazionale per i nostri imprenditori»..

Alla missione istituzionale a Dubai guidata dal vicepresidente Sala e in programma fino al 20 Novembre, partecipano 20 aziende lombarde delle province di Milano, Como, Bergamo, Cremona, Monza e Brianza, Sondrio e Varese che incontreranno 120 controparti per un programma totale di circa 180 incontri b2b. E' presente anche Alessandro Gelli direttore di Promos Italia, la struttura del sistema camerale a supporto dell'internazionalizzazione delle imprese.

L'iniziativa fa parte della seconda edizione del Programma 'Percorsi di accompagnamento in mercati strategici per il sistema economico lombardo' promossa da Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia con il supporto di Promos Italia. Il progetto, nato nel corso del 2019, ha gia' dato modo a 644 imprese di tutte le province lombarde di partecipare ad attivita' formative e di accompagnamento in Israele, Giappone, USA e Cina.