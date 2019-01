Agricoltura istituzione agenzia Fitosanitaria

Assessore all'Agricoltura di Regione Lombardia in provincia di Mantova: "valorizzeremo il settore florovivaistico"

«Sul tema fitosanitario è tempo di fare scelte decise, visti i problemi che ci sono stati in Lombardia e in tutta Italia. Chiediamo che venga istituita l'Agenzia fitosanitaria nazionale che abbia poteri di sorveglianza e di intervento in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, occupandosi anche di ricerca e di azioni innovative contro i parassiti. Il tema fitosanitario è strategico per la competitività delle aziende e per il patrimonio agricolo nazionale, caratterizzato da una ricca biodiversità e con una agricoltura proiettata sempre di più verso l’export. Dobbiamo strutturarci perché la globalizzazione aumenta i rischi come dimostrano la xylella o la popillia japonica». Lo ha detto l’assessore regionale lombardo all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi Fabio Rolfi Intervenuto stamattina a un incontro pubblico sull’agricoltura a Canneto sull’Oglio, in provincia di Mantova. All'incontro erano presenti anche il deputato Andrea Dara e il consigliere regionale Alessandra Cappellari.

«In materia di prossima programmazione agricola, ci sono comparti come quello del florovivaismo che valorizzeremo di più. Stiamo parlando di un settore in cui siamo diventati la seconda realtà italiana con un valore produttivo di circa 220 milioni di euro all'anno, il 9% del totale nazionale” ha detto Rolfi. “Per il settore è prossimo un intervento regionale in materia di garden center. Continueremo a lavorare con i comuni per rafforzare l’idea che i bandi di appalto legati al verde pubblico non devono basarsi esclusivamente sul massimo ribasso, ma più su criteri di carattere qualitativo. I burocrati europei vogliono usare la Brexit come alibi per tagliare fondi all'agricoltura, ma nel frattempo aumentano le risorse per l'accoglienza degli immigrati. La Regione Lombardia si batte contro questa proposta e chiediamo che sia il prossimo parlamento europeo a votare la programmazione della prossima Politica Agricola Comune» ha detto in conclusione l’assessore.