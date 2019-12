Agricoltura via a deroga spandimento effluenti zootecnici

Assessore all'agricoltura di Regione Lombardia: "Prima finestra da 7 a 10 Dicembre su tutta la regione"

L’ente regionale per i servizi all’agricoltura e alle foreste (Ersaf) ha emesso questo pomeriggio un bollettino straordinario relativo alla deroga per gli spandimenti in campagna degli effluenti zootecnici. Da sabato 7 dicembre fino a martedì 10 dicembre sarà aperta su tutta la regione la prima finestra temporale per l’utilizzazione dei reflui zootecnici.

Nel periodo dicembre - gennaio saranno programmate delle finestre temporali di massimo 15 giorni complessivi, anche non continuativi, in cui sarà consentito e regolato dai Bollettini Nitrati Straordinari lo spandimento.

«Ieri nel tardo pomeriggio è giunto l'avallo definitivo del Ministero dell'Ambiente. La Regione Lombardia si è resa subito operativa. È un provvedimento richiesto a gran voce dagli agricoltori. È fondamentale ripristinare la fertilità del terreno perché l’incessante maltempo dell’ultimo periodo ha reso critiche le operazioni» ha dichiarato l’assessore regionale lombardo all’Agricoltura Fabio Rolfi.

«Il governo ha accolto le richieste di Regione Lombardia e delle altre regioni del bacino padano consentendo alle aziende agricole e zootecniche una deroga sul divieto invernale. Ora è tempo di mettere mano a una norma antica e anacronistica. Non si può rincorrere sempre l’emergenza» conclude Rolfi.