Agriturismi ambasciatori dei prodotti lombardi

Gli agriturismi sono in forte crescita e la Lombardia è una meta turistica da utilizzare al meglio

«L’obiettivo è chiaro: negli agriturismi lombardi devono esserci prodotti lombardi. Grazie a questa legge gli agriturismi saranno veri e propri ambasciatori del nostro territorio. Alziamo la soglia minima di prodotti dell’azienda agricola e anche quello di prodotti lombardi; sono molto soddisfatto di un aspetto: con questa norma gli agriturismi della nostra regione serviranno 100% vini lombardi e pesce lombardo».

Lo ha detto l'assessore regionale all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi Fabio Rolfi, intervenuto questo pomeriggio durante la commissione consiliare Agricoltura. La nuova legge andrà in aula martedì per l’approvazione definitiva.

«Il testo è stato approvato senza alcun voto contrario. Abbiamo semplificato le procedure burocratiche sugli agriturismi, introducendo agevolazioni su numero di pasti serviti e di posti letto” aggiunge l’assessore. Gli agriturismi sono in forte crescita e la Lombardia è una meta turistica da sfruttare. Il turista cerca sempre di più una esperienza sensoriale e per questo dobbiamo puntare sulla distintivitá della nostra offerta agroalimentare. Nella nostra regione ci sono quasi 1.700 strutture - conclude Rolfi -. Alzare la soglia minima dei prodotti locali significa anche bloccare i furbi che si nascondono dietro all'etichetta di agriturismo. Dall’altro lato si valorizza davvero chi crede in questa attività».

Di seguito il numero delle strutture presenti nella nostra regione, divise per provincia: Bergamo 170; Brescia 348; Como 166; Cremona 72; Lecco 79; Lodi 33; Mantova 236; Milano 133; Monza e Brianza 16; Pavia 224; Sondrio 121; Varese 90. In totale in Lombardia presenti 1688.