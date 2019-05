Al Belvedere di Palazzo Lombardia riproduzione aliante Leonardo

In occasione delle celebrazioni per i 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci, nel corso del 2019 Regione Lombardia organizza e promuove una serie di eventi e iniziative dal titolo 'Leonardo in Lombardia', con l'obiettivo di raccontare e valorizzare la figura e le opere del genio nel territorio regionale.