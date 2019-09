Al nastro di partenza il Governo giallo-rosso

Il professor Conte ha sciolto la riserva. Cerimonia di giuramento del nuovo Governo il 5 Settembre alle ore 10.00 al Quirinale

Il Presidente della Repubblica ha ricevuto oggi, martedì 4 Settembre, al Palazzo del Quirinale il Prof. Giuseppe Conte, il quale, sciogliendo la riserva, ha accettato di formare il nuovo Governo e ha sottoposto al Presidente della Repubblica le proposte relative alla nomina dei Ministri, ai sensi dell’articolo 92 della Costituzione.

Il giuramento dei componenti il Governo avrà luogo domani, giovedì 5 Settembre, al Palazzo del Quirinale, alle ore 10.

Ecco la lista del nuovo Governo:



Sottosegretario alla Presidenza del consiglio: Riccardo Fraccaro (M5s)

Ministro dell'Economia: Roberto Gualtieri (Pd);

Ministro degli Interni: Luciana Lamorgese;

Ministro degli Esteri: Luigi Di Maio (M5s);

Ministro della Difesa: Lorenzo Guerini (Pd);

Ministro delle Infrastrutture: Paola De Micheli (vicesegretario del Pd)

Ministro della Giustizia: Alfonso Bonafede (M5s);

Ministro dell'Istruzione: Lorenzo Fioramonti

Ministro della Famiglia: Elena Bonetti (Pd);

Ministro dell'Ambiente: Sergio Costa (M5s);

Ministro dello Sviluppo Economico: Stefano Patuanelli (M5s, capogruppo in Senato);

Ministro del Lavoro: Nunzia Catalfo (M5s, ideatrice del reddito di cittadinanza);

Ministro dell'Agricoltura: Teresa Bellanova (Pd);

Ministro della Salute: Roberto Speranza (Liberi e Uguali);

Ministro per il Sud: Giuseppe 'Pippo' Provenzano (Pd);

Ministro degli affari regionali: Francesco Boccia (Pd);

Ministro degli affari europei: Vincenzo 'Enzo' Amendola (Pd);

Ministro dei beni culturali e turismo: Dario Franceschini Pd);

Ministro della Pubblica Amministrazione: Fabiana Dadone (M5s);

Ministero per lo sport e i giovani: Vincenzo Spadafora (M5s);

Ministero ai Rapporti col parlamento: Federico d'Incà (M5s);

Ministero all'innovazione tecnologica: Paola Pisano (M5s).