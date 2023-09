Al Valtellina Summer League: Varese batte la Svizzera

La Pallacanestro Varese supera gli svizzeri del Massagno nella la kermesse turistico sportiva

La Pallacanestro Varese supera gli svizzeri del Massagno nell’ultimo appuntamento della Valtellina Summer League, la kermesse turistico sportiva organizzata dalla Up Events di Andrea Ballan con il contributo di Regione Lombardia, della Provincia di Sondrio, degli Enti e Comuni coinvolti e degli sponsor.

Partenza soft delle due squadre e punteggio sul 10-10 dopo 4’30. La tripla di Shahid al 7’ ha portato in vantaggio la Pallacanestro Varese che coi 6 punti consecutivi di Moretti, 2 su 2 dalla linea dei tre punti, è volata via sul 24-17. L’inizio del secondo quarto è tutto di marca svizzera, con Massagno che, grazie ai punti di Marko Mladjan, si è riportata sotto 30-25 al 12’30”.

Dalla lunga i varesotti sono implacabili e si portano sul 45-27 al 15’ mentre Massagno fa fatica a trovare il canestro anche perché Marko Mladjan è vessato dai falli e il fratello Dusan, uno degli elementi migliori del team svizzero, è in panchina perché acciaccato. Varese sale fino al 52-30 ma Massagno ha un sussulto e con grinta e determinazione, coi punti di Solca e di Langford risale fino al 55-43 del 19’. La schiacciata di McDermott chiude la prima frazione con Varese avanti 57-45.

La formazione varesotta prova a scappare nella prima parte del terzo quarto (70-54 al 25’) ma la Sam Spinelli non ci sta e si porta ancora a meno 10 (70-60 al 26’). Il terzo parziale si conclude sull’84-70 per Varese. Coach Tom Bialaszewsk mette in campo anche i giovani ma mantiene sempre una quindicina di punti di vantaggio (92-77 al 34’). Virginio e Librizzi per Varese e Mladjan e Clanton per Massagno segnano i punti che portano le due squadre sul 96-82 a 4’ dal termine.

La triplona di Mladjan al 37’ e il sottomano di Martino al 37’30” portano Massagno al meno 6 (96-90) costringendo Tom Bialaszewsk al time out. Ci pensa Shahid con una bomba a riportare Varese sul +9 (99-90 a 2’ dalla fine). Finisce 102-94 tra gli applausi dell’entusiasta pubblico del PalaScieghi. (Fulvio D'Eri)

VARESE – MASSAGNO

VARESE: Shaid 6, Kouassi 2, Ulaneo 5, Woldetensae 8, Blair 1, Moretti 18, Librizzi 10, Virginio 14, Hanlan 18, Mcdermott 12, Assui 5, Brown 3. Coach: Tom Bialaszewski

MASSAGNO: Sejstrakov 9, Martino 18, Mladjan 5, Koludrovic 18, Solca, Tanackovic, Paige 12, Rauseo, Steinmann 11, Langford 10, Clanton 1, Togni. Coach Robbi Gubitosa.