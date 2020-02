Al via concorso letterario 'GialloCeresio'

Galli: "felice intuizione legare lago e giallo"

"Il concorso letterario 'GialloCeresio' è la dimostrazione di quanto fosse felice l'intuizione originaria di legare le atmosfere del lago al genere narrativo del giallo o noir, del thriller e del poliziesco".

Lo dichiara l'assessore regionale all'Autonomia e Cultura, Stefano Bruno Galli in occasione della seconda edizione del premio ed aggiunge che l'iniziativa "conferma la vitalità della nostra Lombardia anche nel settore dei premi letterari che, tra l'altro, rappresentano occasioni preziose per scoprire e

promuovere nuovi talenti".

L'appuntamento promosso dal Comune di Porto Ceresio (VA), è stato patrocinato anche dalla Regione Lombardia. L'edizione 2020 sarà rivolta ad autori di romanzi e racconti gialli, noir, thriller e polizieschi divisi in due macrosezioni e sarà caratterizzata da tre novità - evidenziano gli organizzatori: per la sezione racconti inediti i 20 finalisti e i vincitori dei Premi speciali Giovani Autori' e 'Porto Ceresio' saranno raccolti in un'antologia che sarà pubblicata da Fratelli Frilli Editori; per la sezione romanzi editi saranno invece coinvolti anche i lettori che, selezionati dai Sistemi bibliotecari, librerie ed enti promotori, andranno a comporre una pregiuria che sceglierà 10 finalisti e tre per ognuno dei premi speciali; infine, per confermare e accentuare la grande attenzione che 'GialloCeresio' riserva ai giovani, nella Giuria verrà inserito il vincitore del 'Giovani Autor' 2019.

Il 'Premio Giovani Autori' resta anche quest'anno una sezione speciale della competizione su iniziativa del Comitato Premio Claudio De Albertis.

La presidente Carla De Albertis conferma i due Premi Speciali dedicati ai giovani talenti under 35, uno per le opere edite e uno per quelle inedite rispettivamente di 1000 e 300 euro. Per quanto riguarda i premi, per i romanzi editi, il premio per il vincitore è di 1500 euro, per il secondo classificato 700 euro e per il terzo 500; Premio Giovani autori 1000 euro; Premio Laghi 300 euro.

Per quanto riguarda i racconti inediti, al vincitore andranno 500 euro, 250 al secondo classificato e 150 al terzo. Sempre tra gli inediti, verrà attribuito un premio speciale di 200 euro al miglior racconto ambientato a Porto Ceresio e il Premio Giovani Autori di 300 euro.

Il termine ultimo per partecipare al concorso per entrambe le sezioni è il 10 maggio alle ore 12.00. La premiazione di tutti i vincitori sarà domenica 13 settembre a Porto Ceresio, alle ore 16.00.

"Alla sua seconda edizione - conclude l'assessore Galli - 'GialloCeresio' vanta già il merito di avere aggiunto una nuova tonalità a un genere letterario avvincente e intramontabile che, in questa occasione, va rigorosamente declinato in un'ambientazione lacustre. Il binomio vincente tra lago e giallo è probabilmente dovuto alla misteriosa inquietudine che la bellezza di questi panorami suscitano, evocando storie segrete, legami invisibili, memorie sommerse. Mi congratulo con tutti i promotori dell'iniziativa, con Carla De Albertis, e in particolare con il Sindaco di Porto Ceresio Jenny Santi"