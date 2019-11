Al via il centenario di Chiara Lubich a Trento

Mercoledì 27 Novembre, presso la Sala Belli della Provincia, incontro con la stampa per la presentazione degli eventi legati al centenario della nascita di Chiara Lubich.

Le celebrazioni prenderanno il via da Trento il 7 Dicembre con l’inaugurazione della mostra internazionale “Chiara Lubich città mondo” presso la suggestiva cornice della Galleria Bianca a Piedicastello.

Promossa dalla Fondazione Museo storico del Trentino e dal Centro Chiara Lubich, con il patrocinio della Provincia autonoma di Trento e sotto gli auspici del Segretario Generale del Consiglio d’Europa, la mostra rimarrà aperta durante tutto il 2020.

Le molteplici iniziative, previste a Trento e nel mondo, legate alla celebrazione di questo centenario (convegni, seminari, un concorso per le scuole, presentazioni di libri…), a partire dall’evento centrale del 25 Gennaio, verranno illustrate in occasione della conferenza. (Ufficio Stampa PAT - at)