Albosaggia in campo per le Olimpiadi invernali 2026

Sul piatto vi è circa un milione di Euro. Nel campo visivo la disputa delle Olimpiadi invernali del 2026 cui aprirà le porte anche la Valtellina

Il comune di Albosaggia darà un contributo in termini di strutture realizzando un centro di accoglienza e allenamento per lo sci alpinismo e lo skirunning in località Campelli. Tutto nasce dal contributo di sei milioni di Euro che la Regione Lombardia ha stanziato per il territorio sondriese in previsione dell'appuntamento premiando tre progetti.

Oltre a quello di Albosaggia, i prescelti sono Sondrio e Valchiavenna, nel primo caso per dare vita alla riqualificazione del palazzetto dello Sport di piazzale Merizzi, nel secondo per la chiusura delle parti laterali del palazzo del ghiaccio. Investimenti di tutto rilievo per una Valtellina che non intende farsi trovare impreparata per l'appuntamento che le spalancherà le finestre sul mondo.