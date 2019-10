Laboratorio di lettura alla biblioteca Pio Rajna

Saranno quattro incontri con la partecipazione dell’attore e regista valtellinese Stefano Scherini,

La Biblioteca civica Pio Rajna di Sondrio, in collaborazione con il Comune e il contributo di Regione Lombardia, propone due iniziative che fanno parte del progetto “Raccontare storie tra realtà e immaginazione”.

In programma un laboratorio che si svolgerà in quattro incontri, dal titolo “Il piacere della lettura: incontri pratici di lettura ad alta voce” con l’attore e regista valtellinese Stefano Scherini, che si svolgerà alla Civica scuola di musica, danza e teatro a partire dal 16 Novembre, gli altri appuntamenti, tutti dalle 14,30 alle 17,30, sono fissati per il 30 Novembre e il 7 e il 14 Dicembre.

Per informazioni ed iscrizioni, al costo di 50 euro, è possibile contattare la Biblioteca civica Pio Rajna chiamando il numero 0342526273 o inviando una mail all’indirizzo biblioteca@comune.sondrio.it. Al termine del ciclo di incontri gli insegnanti che parteciperanno riceveranno un attestato valido per l’aggiornamento professionale.

Torna, poi, l’appuntamento con il “Circolo dei lettori” con il docente di scuola superiore Alessandro Materietti. Il costo di iscrizione è di 15 euro, il primo incontro è fissato per il 24 Ottobre alle 17 in Biblioteca e si discuterà di “Lacci”, l’ultimo libro di Domenico Starnone.