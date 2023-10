Alpi Centrali ai nastri di partenza

Al via, al politecnico di Milano, la stagione 2023/24 del Comitato guidato da Franco Zecchini

Gli sport invernali lombardi e delle province di Piacenza del Verbano, Cusio, Ossola, sono stati protagonisti a Milano, nell’aula Magna Giampiero Pesenti del Politecnico meneghino, per la festa del Comitato Alpi Centrali. A fare gli onori di casa il presidente Franco Zecchini che con consiglieri e staff ha aperto con una bella manifestazione il cancelletto di partenza della stagione 2023/24.

Ospiti d’onore della Festa sono stati Francesco Bettoni (Vice Presidente FISI ), Pierangelo Metrangolo (Delegato del Rettore per le Attività Sportive Politecnico di Milano), Lara Magoni (Sottosegretario Sport e Giovani di Regione Lombardia), Claudia Giordani (Vice Presidente CONI Nazionale), Marco Riva (Presidente CONI Lombardia), Simone Rasetti (Direttore Sport e Giovani Regione Lombardia), Luca Ambrogio Vaghi (Impianti Sportivi e Infrastrutture e professioni Sportive della Montagna Regione Lombardia), Raffaele Verdelli (Sistema conoscenze e informazioni sport di montagna e impiantistica sportiva di Regione Lombardia) e Michele Ciceri (Cancro primo Aiuto Onlus).

Un comitato quello delle Alpi Centrali che vede ben 90 atleti fare parte delle rappresentative nazionali in tutte le discipline gestite dalla federazione: sci alpino, sci di fondo, biathlon, snowboard, freestyle, skiroll, scialpinismo, sci d’erba, oltre che bob e skeleton.

Sul palco sono saliti i nazionali non impegnati nei raduni delle rispettive discipline che hanno ricevuto un riconoscimento per il loro impegno da Lara Magoni e Francesco Bettoni.

Dopo di loro sono stati premiati gli atleti che hanno conquistato titoli internazionali, nazionali e regionali.

Premiati per il loro lavoro sul territorio anche i presidenti dei comitati provinciali: Fausto Denti (BG), Oliviero Valzelli (BS), Carlo Bartesaghi (CO), Pierangelo Canepari (LC), Massimo Rima (delega Luca Doleni) (MN), Giorgio Madella (MI), Samuele Di Nozzi (NO), Camillo Schiantarelli (PV), Marcello Ventura (PC/CR) , Giuseppina Corti (SO), Roberto Gavioli (VA), Luca Mantovani (VB).

Presentate le 8 squadre agonistiche (Bob e skeleton, salto, snowboard, scialpinismo, biathlon, skiroll, sci di fondo, sci alpino) e i rispettivi allenatori che si stanno preparando all’inizio della stagione agonistica.

Un riconoscimento particolare è andato agli sponsor che sostengono il Comitato: Regione Lombardia, Sanofi, Cancro Primo Aiuto Onlus, Skixo - Vitalini Sportswear, Liski, Andrea Formaggi, Zanetti Giordano Comunication, Maccaferri, Skipass Lombardia ANEF, Adamello Pontedilegno Tonale.

«Per questa festa – dice Franco Zecchini - che è stata ripristinata dopo alcuni anni di stop, abbiamo voluto coinvolgere alcune aziende del territori che operano nel settore alimentare con prodotti d’eccellenza. Aziende che hanno sposato a pieno il nostro progetto, legandosi così al Comitato Alpi Centrali fornendo i prodotti del territorio lombardo che sono stati consegnati durante le premiazioni e con cui speriamo di collaborare nel prosieguo della stagione».