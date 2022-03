Alpi Centrali vincono la staffetta maschile e la classifica Comitati agli Italiani Allievi di sci di fondo

Il Comitato Alpi Centrali con 13523 punti è anche primo nella classifica tra i 12 Comitati presenti, davanti al Trentino 10893 punti e al Veneto 9342 punti.

Non poteva che finire con un altro oro la spedizione dei giovani fondisti delle Alpi Centrali agli Italiani Allievi di sci di fondo che si sono chiusi oggi a Lama Mocogno. Dopo aver dominato le prove individuali con Simone Negrini (sprint) e Federico Pozzi (individuale) e con la medaglia d’argento di Niccolò Giovanni Bianchi (individuale), la squadra Alpi Centrali A formata da Daniel Pedranzini (Sci Club Alta Valtellina) Niccolò Giovanni Bianchi (Sporting Livigno) e Federico Pozzi (Sci Club Alta Valtellina) ha dominato la 3 x 5 km in tecnica libera, dalla prima all’ultima frazione, infliggendo alla seconda squadra classificata, Trentino A, 44”2 di distacco e alla terza squadra, Alpi Occidentali A, 46”1. Quinta l’altra squadra delle Alpi Centrali B composta da Simone Negrini, Jacopo Gazzoni e Stefano Epis.

In campo femminile vittoria per la favoritissima squadra Alpi Occidentali A in 32’45”5, davanti al Trentino A e al Veneto A. Quinta, la squadra delle Alpi Centrali A, con Silvia Santus in prima frazione, Giada Fachin in seconda e Giada Giacomelli in terza, staccata di 1’36”0 dalla squadra vincitrice.