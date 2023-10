Alpinista di Lavarone s'infortuna in Marmolada

L'uomo era in fase di discesa, in compagnia di un'altra persona, quando si è inciampato ed è scivolato a valle sul ghiaccio

Un alpinista di Lavarone è stato elitrasportato all'ospedale Santa Chiara di Trento dopo essersi infortunato ad un arto superiore in Marmolada, in seguito a una scivolata di circa 25 metri sul ghiacciaio poco sotto l'attacco del tratto attrezzato che porta verso Punta Penia lungo la via Normale.

L'uomo era in fase di discesa, in compagnia di un'altra persona, quando si è inciampato ed è scivolato a valle sul ghiaccio. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata intorno alle 13.30.

La Centrale unica di Trentino Emergenza ha chiesto l'intervento dell'elicottero mentre in piazzola a Canazei si rendevano disponibili gli operatori della Stazione Alta val di Fassa. L'elicottero è volato sul posto ed ha sbarcato in hovering sul ghiacciaio il Tecnico di elisoccorso con il medico. L'infortunato, raggiunto nel frattempo dal suo compagno, è stato stabilizzato, imbarellato e recuperato a bordo dell'elicottero per essere trasferito all'ospedale Santa Chiara di Trento.