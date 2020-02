Ambiente bando da 2,3 mln per diagnosi energetiche

Aprirà lunedì 24 febbraio il bando che stanzia 2,3 milioni di euro per la realizzazione della diagnosi energetica o l'adozione della norma ISO 50001 (‘Sistemi di gestione dell'energia - Requisiti e linee guida per l'uso’.

Aprirà lunedì 24 Febbraio il bando che stanzia 2,3 milioni di euro per la realizzazione della diagnosi energetica o l'adozione della norma ISO 50001 (‘Sistemi di gestione dell'energia - Requisiti e linee guida per l'uso’. La norma specifica i requisiti per creare, avviare, mantenere e migliorare un sistema di gestione dell'energia). Il bando è destinato alle piccole e medie imprese che operano sul territorio lombardo e sono attive nel settore dell'attività manifatturiera e delle estrazioni di minerali da cave e miniere.

Potranno beneficiare di un contributo di 8.000 euro per le diagnosi energetiche e di 16.000 per l’adozione della norma ISO.

Le risorse ammontano a euro 2.238.750 euro e prevedono un finanziamento a fondo perduto.

Il finanziamento copre un importo pari al 50% delle spese ammissibili, fino ad un massimo di: euro 8.000 per la diagnosi energetica, di cui euro 5.600 finanziati dallo Stato e 2.400 dalla Regione Lombardia; 16.000 euro per l'adozione del sistema di gestione ISO 50001, di cui 11.200 finanziati dallo Stato e euro 4.800 dalla Regione.

L'agevolazione prevede un'unica tranche di erogazione, da decretare a seguito della rendicontazione degli interventi previsti