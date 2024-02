Analizzato in Commissione il modello istituzionale dei Gruppi di Azione Locale

Schiavi (FDI): “I Gal sono fondamentali per lo sviluppo strategico del territorio”

Si è tenuta, martedì 13 Febbraio, in Commissione speciale Autonomia e riordino autonomie locali l’audizione dei presidenti dei GAL lombardi in merito al modello istituzionale dei Gruppi di Azione Locale, con la partecipazione dell’Assessore regionale all’Agricoltura, Alessandro Beduschi, che ha ribadito l’importanza strategica dello sviluppo partecipativo locale, in cui Regione Lombardia in ottica sussidiaria, investe molto così come testimonia l’aumento del plafond dei fondi destinato ai 15 GAL , passando da 56 a 63 milioni di euro.

“Abbiamo fortemente voluto questo confronto con i territori - ha precisato il consigliere regionale (FDI) Michele Schiavi, vice presidente della Commissione speciale Autonomia e riordino autonomie locali – Al centro dell’azione politica ed amministrativa vi è appunto lo sviluppo delle comunità montane e rurali periferiche, contesti in cui gli stessi Gruppi di Azione locale (GAL) sono strategici e fondamentali. La stessa ricerca commissionata dalla Regione all’Università di Pavia ha posto in luce come tali realtà siano un modello di riferimento di sinergia operativa pubblico-privata, eccellenza nel portare a termini progetti ed intervenenti a vantaggio delle comunità locali, in diversi asset dall’ambiente alla cultura, dalla mobilità alla coesione territoriale”.

Continua così il lavoro del Gruppo di lavoro per il “Riordino delle autonomie locali nelle aree montane”, costituito in seno alla Commissione Speciale Autonomia e Riordino degli Enti Locali e coordinato dallo stesso Vicepresidente della Commissione Michele Schiavi (FDI): “Proseguiamo quindi in questo iter, che è fondamentale per la tutela ed il rilancio delle zone montane ed interne, innovando il sistema locale a presidio delle comunità locali. Prossimamente avremo un confronto con il Governo su tali tematiche e, nella mia ottica, valuto positivamente il passaggio dei GAL a vere e proprie Agenzie di sviluppo locale, intervenendo contestualmente con una forte semplificazione burocratica e integrando le strategie dei GAL con quelle regionali e nazionali, prima tra tutte la Strategia delle Aree Interne”.