Anche la Cei alla festa di San Francesco d'Assisi

La tradizione si rinnova. Ma, quest'anno, porterà con sè una novità di rilievo.

La festa per celebrare il patrono d'Italia, San Francesco d'Assisi, infatti, vedrà il coinvolgimento non soltanto della regione Umbria ma della Cei al fine di rendere la dovuta gratitudine a quanti si sono prodigati, in vari ruoli, per contrastare il dilagare della pandemia che ha messo in ginocchio purtroppo molte vite.

"Innovando la tradizione - spiega la Cei in un comunicato in vista della celebrazione della Messa del 4 ottobre - il pellegrinaggio sul luogo del transito e il gesto dell'offerta dell'olio presso la tomba di San Francesco non è stata coinvolta una singola regione, ma la Conferenza Episcopale Italiana al fine di promuovere una partecipazione che si faccia gesto di gratitudine per quanti si sono prodigati nel fare fronte alla pandemia; istituzioni civili e militari, operatori sanitari, famiglie e mondo del volontariato e della scuola, realtà caritative ed ecclesiali".

Durante la celebrazione del 4 ottobre sarà elevata anche una preghiera speciale per il paese e la pace. Presenza molto attesa sarà quella del presidente della Repubblica Sergio Mattarella che, nell'occasione, accenderà la lampada dei comuni d'Italia a nome di tutto il popolo e rivolgerà in seguito un messaggio al paese dalla loggia del sacro convento di San Francesco in Assisi.

"Vogliamo - ha ricordato di recente il presidente della Cei monsignor Matteo Zuppi- con questo nostro gesto divenire un segno per l'Italia e pregare per l'Italia perchè essa progredisca sempre più nella vocazione di popolo ponte fra le nazioni, solido e solidale nonchè capace di trarre dalla propria radice cristiana spunti e suggerimenti per tracciare via nuove, fondate sul dialogo e sulla collaborazione con tutti".

Fratel Marco Moroni, custode del sacro convento della città perugina, ha ricordato come "la pandemia ci ha riportato a constatare ciò che san Francesco ha vissuto a livello personale e cioè che la vita di ciascuno di noi migliora veramente non se abbiamo di più, non se siamo più forti o potenti ma se siamo capaci di prenderci cura di chi ha più bisogno, di chi da solo non ce la fa".

E a tracciare l'indelebile scia di quest'impegno caritativo è proprio l'esempio di san Francesco a cui fratel Marco ha rivolto la preghiera affinchè, ha aggiunto fratel Massimo Travascio, custode del convento della Porziuncola di Santa Maria degli Angeli, "ci aiuti tutti a cogliere con gioia il vero senso della vita, il cuore del Vangelo, donarsi senza misura per amore di Dio e dei fratelli".

Monsignor Domenico Sorrentino, vescovo di Assisi- Nocera Umbra e Gualdo Tadino, ha invece invitato a condividere appieno "la bellezza di questo evento che vede in qualche modo l'Italia intera, nel contesto di questi anni difficili, stringersi intorno al santo patrono per esprimere sentimenti di gratitudine e guardare al futuro con rinnovata speranza". L'attesa delle istituzioni si è invece concentrata nelle parole del sindaco di Assisi Stefania Proietti per la quale la città sul monte è chiamata a essere per tutti "culla e simbolo dei valori francescani". Una realtà da considerare, ha concluso, "come la propria casa". (Cri.Com.)