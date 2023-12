Apertura stagione sciistica, Zamperini (FdI), valorizzare la montagna attraverso sport e turismo

Olimpiadi invernali e grandi eventi sono occasioni da non perdere

Molta partecipazione alla conferenza stampa intitolata #EnjoySnow, tenutasi oggi presso il Belvedere di Palazzo Pirelli. Un’occasione per parlare di sport invernali e di montagna insieme al Sottosegretario con delega Sport e Giovani, Lara Magoni ed a tanti protagonisti del settore. Intervenuto anche il Presidente della Commissione Montagna di Regione Lombardia, Giacomo Zamperini.

«Regione Lombardia ha voluto celebrare l'apertura della stagione sciistica con questa bella iniziativa, davvero molto partecipata e qualificante, per la cui organizzazione desidero anzitutto ringraziare il Sottosegretario allo Sport, Lara Magoni, la quale ha dimostrato in prima persona come la sportività possa essere inclusiva e la montagna accessibile a tutti.» Lo dichiara Giacomo Zamperini, Presidente della Commissione per la Valorizzazione dei Territori Montani di Regione Lombardia.

«In vista delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 e degli altri grandi eventi che ci attendono, diventa essenziale parlare di montagna anche in termini turistici. Dobbiamo lavorare per essere pronti ad affrontare al meglio questi prestigiosi appuntamenti, delle vere e proprie occasioni da non perdere che rappresentano una immensa opportunità di crescita, soprattutto per i territori montani, senza per questo arrivare a snaturarli e lasciare che essi diventino soltanto un grande luna park innevato. Il turismo montano è un turismo lento, un turismo autentico che può contribuire alla valorizzazione delle tradizioni e della nostra identità, fatta di usi e costumi tipici, quell’inestimabile patrimonio immateriale che non deve andare perduto.» Conclude Giacomo Zamperini.

«Le "terre alte" della Provincia di Lecco, penso ad esempio alla Valsassina con i Piani di Bobbio, sono una delle destinazioni di prossimità più gettonate in Regione Lombardia che stanno già registrando numeri incredibili. Il ramo lecchese del Lario, con le sue montagne incantevoli e la sua specificità, ha un grandissimo margine di crescita ed attrattività. Sarà assolutamente protagonista in vista delle olimpiadi, data la sua posizione strategica di passaggio verso la Valtellina.»