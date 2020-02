Approvato il progetto di fusione tra Assolombarda e Confindustria Pavia

Ritrovaci su Facebook

Caleidoscopio

13 Febbraio 1503 si svolge la Disfida di Barletta che vide contrapposti 13 cavalieri italiani e altrettanti cavalieri francesi, mentre perdurava la guerra tra Francia e Spagna per le conquiste in Italia meridionale. Gli italiani prevalsero sui francesi che, catturati uno ad uno, dovettero pagare un riscatto per la loro libertà, così come convenuto nelle regole previste per la disfida.