Approvato lo scorrimento del bando valli Prealpine

Schiavi (FDI): "una vittoria per il nostro territorio"

Il Consiglio Regionale della Lombardia, riunito in sessione di bilancio nella seduta del 21 dicembre, ha approvato l’Ordine del giorno presentato dal Consigliere Regionale Michele Schiavi (FDI) concernente lo scorrimento della graduatoria del bando “Nuova strategia per lo Sviluppo delle Valli Prealpine”.

“Sono particolarmente soddisfatto che questa proposta sia stata condivisa dai colleghi di maggioranza e dalla Giunta” dichiara Michele Schiavi, “si tratta infatti di integrare risorse a una misura che ha già prodotto risultati interessanti sul nostro territorio e che porterà a ulteriori finanziamenti nel 2024”.

Continua Schiavi: “Con questa strategia Regione ha implementato un modello di sviluppo per i nostri territori montani, contrastandone l’abbandono con investimenti a favore della ripresa socio-economica. La misura, nata nel 2021 e rifinanziata negli anni, ha permesso di realizzare 10 progetti di particolare rilevanza strategica e di importi economici altrimenti insostenibili dai soli enti locali. Hanno un grande valore anche i progetti ammessi e in un primo momento non finanziati, data la visione e il coraggio degli enti, anche molto piccoli, nell’investire in modo forte e ambizioso su queste progettualità. Questi investimenti, insieme alla Strategia Regionale delle Aree Interne, porterà a un rinnovato sviluppo per le zone più periferiche della nostra Regione.

L’ODG approvato oggi è una vittoria per tutto il territorio lombardo, ma in particolare per la Provincia di Bergamo che vede, tra i primi esclusi degli scorsi finanziamenti, il progetto “Valle di Scalve 2050” presentato dalla Comunità Montana Valle di Scalve e il progetto “Altopiano delle Famiglie” presentato dai Comuni di Rovetta, Cerete, Fino del Monte, Onore e Songavazzo. Progetti che oggi vedono una concreta possibilità di realizzarsi grazie allo scorrimento della graduatoria.

Il risultato di oggi mi rende particolarmente orgoglioso: il dialogo con la Giunta, l’Assessore e con il Consiglio ha permesso di portare sul territorio risorse importanti per interventi strategici.”

Tra gli altri interventi in graduatoria è presente il “Progetto integrato rivolto alla riqualificazione ed all’ampliamento delle infrastrutture dedicate alla mobilità sostenibile ai fini di incentivare ulteriormente lo sviluppo turistico dell’area” presentato dal Comune di Endine Gaiano.